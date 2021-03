06:28 Uhr

Ergebnisse zur Niederlande-Wahl 2021: Prognosen, Hochrechnungen, Wahlergebnisse

In den Niederlanden fand die Parlamentswahl 2021 statt. Hier finden Sie die Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse zur Wahl.

Von Sascha Geldermann

Ergebnisse zur Niederlande-Wahl 2021: Wie sieht die Politik in dem Land in den nächsten vier Jahren aus? Darüber entschieden die Bürger bei der Parlamentswahl. Gewählt wurde die Zweite Kammer mit 150 Sitzen, die das eigentliche Parlament ist. Die Erste Kammer kann Gesetzentwürfe nur bestätigen oder ablehnen.

In diesem Artikel finden Sie Prognosen, Hochrechnungen und Wahlergebnisse. Mark Rutte von der bürgerlich-liberalen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) ist der Wahlgewinner und kann damit wohl zum vierten Mal als Ministerpräsident regieren. Er hat bereits Gespräche mit den Linksliberalen über die Bildung einer Regierung angekündigt.

Rutte war auch bei der vergangenen Wahl der Sieger, trat aber am 15. Januar 2021 zurück. Damit reagierte er auf einen Skandal um Kindergeld und Kita-Gebühren, bei dem 20.000 Eltern fälschlicherweise als Betrüger dargestellt und in finanzielle Not gebracht wurden. Allerdings galt Rutte schon zum Zeitpunkt seines Rücktritts als klarer Favorit bei der anstehenden Parlamentswahl.

Wahl-Termin der Niederlande: Wann war die Parlamentswahl 2021?

Die Wahl in den Niederlanden fand am 17. März 2021 statt. In jeder Gemeinde sollte aber mindestens ein Wahllokal schon zwei Tage vor diesem Termin öffnen - also am 15. März. Damit soll in Zeiten von Corona der Andrang entzerrt werden.

Und noch eine Besonderheit gibt es wegen der Pandemie: Normalerweise ist keine Briefwahl zulässig. Dieses Mal durften aber über 70-Jährige ausnahmsweise per Brief abstimmen.

Diesen Artikel aktualisieren wir mit neuen Zahlen. Das sind die aktuellen Prognosen des Fernsehsenders NOS:

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): 22,0 Prozent

Democraten 66 (D66): 14,9 Prozent

Partij voor de Vrijheid ( PVV ): 10,9 Prozent

( ): 10,9 Prozent Christen-Democratisch Appèl (CDA): 9,7 Prozent

Socialistische Partij (SP): 6,0 Prozent

Partij van de Arbeid ( PvdA ): 5,7 Prozent

( ): 5,7 Prozent Forum voor Democratie (FvD): 5,0 Prozent

GroenLinks (GL): 5,0 Prozent

Partij voor de Dieren (PvdD): 3,8 Prozent

(PvdD): 3,8 Prozent ChristenUnie (CU): 3,4 Prozent

Volt: 2,4 Prozent

JA21: 2,3 Prozent

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): 2,1 Prozent

Beweging DENK (DENK): 1,8 Prozent

50PLUS (50+): 1,0 Prozent

BoerBurgerBeweging (BBB): 1,0 Prozent

BIJ1: 0,8 Prozent

Ins Parlament kommen alle Parteien, die mindestens 1/150 der Stimmen bekommen - das sind etwa 0,67 Prozent.

Niederlande: Ergebnisse der letzten Wahl

Bei der letzten Parlamentswahl in den Niederlanden wurde die VVD 2017 stärkste Kraft. Das waren die damaligen Wahlergebnisse:

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): 21,3 Prozent

Partij voor de Vrijheid ( PVV ): 13,1 Prozent

( ): 13,1 Prozent Christen-Democratisch Appèl (CDA): 12,4 Prozent

Democraten 66 (D66): 12,2 Prozent

GroenLinks (GL): 9,1 Prozent

Socialistische Partij (SP): 9,1 Prozent

Partij van de Arbeid ( PvdA ): 5,7 Prozent

( ): 5,7 Prozent ChristenUnie (CU): 3,4 Prozent

Partij voor de Dieren (PvdD): 3,2 Prozent

