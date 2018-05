Es gibt genügend Alternativen zum Diesel-Fahrverbot

Der Bürger hat Anspruch auf saubere Luft. Aber es geht auch ohne Fahrverbote. Alternativen gibt es bereits genügend – doch Verkehr muss neu gedacht werden.

Hamburg macht ernst und ordnet ein Fahrverbot für ältere Dieselautos und Lastwagen an. Doch was sich dramatisch anhört, ist nur ein eher symbolischer Akt. Gesperrt werden lediglich zwei vielbefahrene Straßenabschnitte in Altona-Nord. Zudem gibt es zahlreiche Ausnahmen und eine Umfahrung. Von einem echten Fahrverbot kann also keine Rede sein.

Und dennoch geht von Hamburg ein Signal aus. Die unbeschwerten Zeiten einer freien Mobilität sind vorbei, der Anspruch der Bürger auf saubere Luft muss von den Behörden notfalls mit Zwangsmaßnahmen durchgesetzt werden. Das erhöht den Druck auf Hersteller, Autobesitzer und die Städte, Alternativen zu entwickeln.

Kostenloserer Nahverkehr statt Fahrverbote

An Konzepten herrscht kein Mangel, die Schlagworte lauten Elektroautos, kostenloser Nahverkehr – wie es Augsburg in der City plant – und moderne Verkehrsleitsysteme. Die Digitalisierung macht schließlich auch eine stärkere Vernetzung der unterschiedlichen Verkehrssysteme mit einer engen Verzahnung von privater und öffentlicher Mobilität möglich. Verkehr muss neu gedacht werden, damit auch in Zukunft Mobilität möglich ist. Dann ginge es auch ohne Fahrverbote.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen