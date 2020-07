Es gibt zu viele Corona-Ignoranten

Immer mehr Menschen im Land wollen sich in ihrer Freizeit nicht länger an die strengen Corona-Regeln halten. Damit gefährden sie die bisherigen Erfolge.

Bei allem Gemecker und Gejammer, bei aller auch berechtigten Kritik am Vorgehen der Regierung steht bereits fest: Im Umgang mit dem Coronavirus ist Deutschland weltweit eines der führenden Länder. Zwar gibt es auch hierzulande mehr als 9000 Tote zu beklagen – im Vergleich zu anderen Staaten ist das jedoch wenig und es zeigt, dass die Maßnahmen in Deutschland unter dem Strich richtig waren.

Die relativ gesehen gute Bilanz verführt aber immer mehr Menschen dazu, die bestehenden Regeln zu umgehen. Die Anzahl der Besserwisser übersteigt die der Infizierten und der Chor der Leichtsinnigen bekommt täglich Zulauf. Augsburg oder Stuttgart, Berlin oder München – überall ist es das gleiche Bild: Volltrunkene Narren fallen übereinander her, tun so, als ob sie jahrelang in einer Zelle eingeschlossen waren und nun unbedingt ihre Freiheit feiern müssten.

In den Nachbarländern sind die Todeszahlen viel höher

Und es sind nicht nur die Betrunkenen. Viele Nüchterne verhalten sich ähnlich, reißen sich die Maske vom Kopf, um endlich mal wieder frei durchatmen zu können. Dabei ist die verordnete Zwangspause gerade vier Monate her – die ersten strengen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen wurden am 22. März beschlossen. Die Corona-Maßnahmen sind mit vielen Entbehrungen und heftigem Stress für Familien, Unternehmen, praktisch für alle Menschen verbunden. Aber ohne sie hätte Deutschland einen viel höheren Preis zahlen müssen, wie ein Blick auf die Nachbarn zeigt: Großbritannien, Spanien, Belgien, Frankreich und Italien haben gerade einige der höchsten Pro-Kopf-Todesfallzahlen der Welt gemeldet. Mehr als 30.000 Menschen sind in Frankreich gestorben, mehr als 45.000 in Großbritannien.

Wer in Deutschland sein kühles Feierabendbier nicht mit dem nötigen Abstand im Freundeskreis trinken kann, sondern es einer wilden Horde gleich im Park oder auf dem Marktplatz tut, verhält sich respektlos gegenüber den Corona-Toten und ihren Verwandten. Ein solches Verhalten lässt auch Respekt gegenüber denjenigen vermissen, die die Regeln befolgen. Dass sich die Corona-Ignoranten überhaupt wieder draußen versammeln dürfen, haben sie schließlich denen zu verdanken, die sich in den letzten Wochen in Zurückhaltung geübt und damit die Quote niedrig gehalten haben. Die Leichtsinnigen gefährden zudem die Erfolge der Vergangenheit.

Im Londoner Ausgehviertel Soho ist seit dem Beginn der Lockerungen wieder viel los. Bild: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Die Älteren wissen noch, was Verzicht bedeutet

Auf der Corona-Karte des Robert Koch-Instituts stechen vor allem die Bundesländer hervor, die in letzter Zeit mit Feier-Exzessen Schlagzeilen machten. Ganz oben steht Bayern, es folgen Nordrhein-Westfalen (Tönnies) und Baden-Württemberg. Berlin belegt den sechsten Platz. Betroffen sind vor allem Menschen zwischen 15 und 59 Jahren, also die Altersgruppen, die gerade vielerorts die Sau rauslassen. Die Älteren, die Kriegs- und Nachkriegsgenerationen, wissen eine Gefahr hingegen richtig einzuschätzen. Sie haben außerdem gelernt, dass vier Monate Verzicht noch nicht den Weltuntergang bedeuten.

Wer sich als Jüngerer für unsterblich oder doch mindesten für virusresistent hält, sollte sich über eine im Magazin Emerging Infectious Diseases veröffentliche Studie Sorgen machen. Demnach stecken in einem Haushalt lebende Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 19 Jahren ihre Angehörigen deutlich häufiger an, als Erwachsene dies tun. Die Untersuchung räumt mit dem Fehlurteil auf, dass die Jungen mit Corona nichts zu tun haben. Mut machen die Fortschritte bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Zuletzt lieferte ein Medikament der Universität Oxford „vielversprechende Ergebnisse“. Das wäre dann wirklich ein Grund zum Feiern.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen