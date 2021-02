Es ist richtig, Lehrer früher zu impfen

Langsam frage ich mich schon, ob die groß angekündigte und teuer beworbene Impfkampagne in Deutschland in irgendeiner Weise geplant wurde oder ob bis heute nach dem Prinzip Versuch und Irrtum vorgegangen wird.

Vor einigen Tagen war zu meiner großen Überraschung zu lesen, dass sich der Hausärzteverband darüber beklagt, dass er bisher in keinerlei Planungen eingebunden wurde, heute schlägt Laschet vor, dass die Zahnärzte mitimpfen sollen und in den nächsten Tagen soll eine gerade beschlossene Verordnung wieder geändert werden, damit es möglich ist, Lehrer früher zu impfen. Gerade so, als ob es eine große Neuigkeit wäre, dass die Lehrer und Erzieher beim schrittweisen Aufheben des Lockdowns eine besondere Rolle spielen. Welche grandiose Idee kommt wohl als Nächstes?

Währenddessen liegt ein Drittel des bisher gelieferten, aber angeblich so knappen Impfstoffes in Kühlschränken herum und wartet darauf verimpft zu werden. Mir scheint, wir hatten kein Bestellproblem der EU, sondern wir haben ein Organisationsproblem in Deutschland.

