Es wird Zeit für einen Impfstoff gegen das Coronavirus

Die Zahl der Infizierten und Toten durch das Coronavirus steigt stetig an. Auch in Deutschland breitet ein Unwohlsein aus. Wo bleibt der Impfstoff?

Niemandem ist gedient, wenn angesichts des drastischen Anstiegs der Coronavirus-Infektionen in China eine Massenpanik ausbricht. Weder dort noch hier. Darum kann man verstehen, wenn offiziell betont wird, man habe die neue Erkrankung insgesamt im Griff und es würden schließlich mehr Menschen an einer „normalen“ Grippe sterben. Doch allmählich breitet sich auch hierzulande ein Unwohlsein aus – gepaart mit dem Gefühl, dass nicht der ganze Ernst der Lage dargestellt wird.

Allein am Donnerstag sind in China 254 neue Todesfälle gemeldet worden. Nun sind es mehr als 1300. Und es heißt oft, vor allem Alte und Kranke seien gefährdet. Das ist sicher richtig. Aber mutet es nicht seltsam an, dass Li Wenliang, der als erster vor der Krankheit warnte, an dem Virus gestorben ist – obwohl er erst 33 Jahre alt und Arzt war? Wissenschaftler arbeiten auch in Deutschland fieberhaft an der Entwicklung eines Impfstoffs. Sie sollten jede mögliche Unterstützung seitens der Politik erhalten – finanziell, und bei Bedarf auch mit raschesten Genehmigungen für ihre Forschungsarbeiten.

