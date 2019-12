vor 18 Min.

Es wird einsam um Labour-Chef Jeremy Corbyn

Der britische Labour-Parteichef scheint in seiner eigenen Welt zu leben. Wie lange wird er einem Neuanfang nach dem Wahldesaster im Wege stehen?

Von Katrin Pribyl

Jeremy Corbyn wird das Talent nachgesagt, sich seine ganz eigenen Realitäten erschaffen zu können. Dieses schien am Wochenende einmal wieder zum Vorschein zu kommen, als sich der britische Labour-Vorsitzende in gleich zwei Zeitungen sowie via sozialer Medien zu Wort meldete. Man erwartete Reue und Buße, nachdem die Sozialdemokraten bei der Parlamentswahl am Donnerstag das schlechteste Ergebnis seit 1935 eingefahren hatten. „Wir haben eine schwere Niederlage erlitten und ich übernehme meinen Teil der Verantwortung dafür“, sagte also Corbyn. Doch seine Entschuldigung klang halbherzig.

Nicht nur, dass der Oppositionschef bis Frühjahr 2020 im Amt bleiben will, um den „nötigen Reflexionsprozess“ zu begleiten. Er beharrte auch darauf, dass das Wahlprogramm letztlich erfolgreich gewesen sei. „Wir haben die Debatte gewonnen, aber wir haben unsere Argumente leider nicht in eine Mehrheit für den nötigen Wandel“ umsetzen können“, so Corbyn. „Verleugnung“, kommentierte die Ex-Ministerin Margaret Hodge die Erklärung. Die dienstälteste Labour-Abgeordnete Harriet Harman befand, seine Worte zeigten „keinerlei Willen zu verstehen, warum Labour diese katastrophale Niederlage erlitten hat.“ Sie forderte Corbyn genauso zum Rücktritt auf wie Ex-Labour-Innenminister David Blunkett, der an den Oppositionschef gerichtet meinte: „Im Namen Gottes: Geh! – Und geh schnell.“ Derweil suchte und fand der 70-jährige Corbyn die Schuld bei den Medien, die mit ihrer Negativberichterstattung das Ergebnis beeinflusst hätten.

Die Labour-Partei verlor insbesondere in traditionellen Hochburgen

Ebenfalls weit oben auf der Liste der Gründe für das Desaster steht für die Anhänger des Altlinken der Brexit. Labour war bis zuletzt einen Schlingerkurs gefahren, um beide Seiten der gespaltenen Wählerschaft zu halten. Der Versuch scheiterte bekanntermaßen, stattdessen verlor die Partei vor allem in den traditionellen Kerngegenden im Norden Englands und in den West Midlands. Diese Woche werden 109 neue Tory-Abgeordnete ihre Arbeit aufnehmen, die aus Regionen stammen, wo das Kreuz bei Labour jahrzehntelang wie eine Selbstverständlichkeit schien, ganz so als würde es in den vornehmlich aus der Arbeiterklasse stammenden Familien weitervererbt. Das war einmal. Die Krise der Sozialdemokraten hat nun auch das Königreich erfasst, nachdem in Deutschland, Frankreich oder den Niederlanden die Parteien schon länger mit dem Niedergang kämpfen. Von einigen wurde Corbyns Ausrichtung stark nach links als möglicher Ausweg betrachtet, um wieder an Popularität zuzulegen. Nach dieser Schlappe dürften sie ein neues Vorbild suchen.

Viele Labour-Politiker sehen Linkskurs als gescheitert an

Während die Anhänger des Sozialisten noch immer ihren „Messias“ – wie sie ihn nennen – feiern, herrscht Wut und Ärger bei seinen Kritikern in den eigenen Reihen. Das „weit linke, gehässige, maßlose, kindische, ungebildete Projekt“ Corbynismus sei gescheitert, urteilte die ehemalige Labour-Beraterin Ayesha Hazarika. Für die Moderaten sei es nun an der Zeit „zurückzuschlagen“, um die Partei zu retten. Der „Krieg bei Labour“ über den künftigen Kurs ist längst ausgebrochen, der Streit um die Ausrichtung der alten Arbeiterpartei genauso entbrannt wie jener um die künftige Führung.

Potenzielle Nachfolger gehen in Stellung

So bringen sich bereits potenzielle Nachfolger in Stellung. Als erste Kandidatin gilt Lisa Nandy, die Parlamentarierin aus Mittelengland, die seit geraumer Zeit fordert, in die politische Mitte zurückzukehren und wieder die abgehängten Regionen im Norden stärker in den Fokus zu nehmen. Ginge es nach dem Parteivize und Corbyn-Vertrauten John McDonnell kommen Schatten-Wirtschaftsministerin Rebecca Long-Bailey sowie Schatten-Erziehungsministerin Angela Rayner als geeignete Bewerberinnen infrage.

Beide standen während des Wahlkampfs an der Seite Corbyns, genießen deshalb die Unterstützung der Parteilinken. Sie werden sich aber auch gegen die Vorwürfe wehren müssen, mitverantwortlich für das verheerende Resultat zu sein. Beliebt bei den Vertretern der Mitte und des rechten Parteiflügels ist der Schatten-Brexitminister Keir Starmer, dessen Name ebenfalls in Verbindung mit der künftigen Labour-Spitze kursieren. Seit 2016 hat sich der Anwalt für ein zweites Referendum ausgesprochen. Entgegen der neutralen Haltung von Corbyn setzte er sich für den Verbleib des Königreichs in der EU ein.

