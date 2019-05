14:46 Uhr

Europas Bürger haben Ideen für die Zukunft ihres Kontinents

Millionen Bürger Europas setzen sich für die Zukunft ihres Kontinents ein. Zehn ihrer Ideen sammelt die Bewegung "We Europeans Citizen's Agenda".

Die "We Europeans Citizen's Agenda" hat Millionen Bürger gefragt, was ihnen wichtig ist. Zehn Ideen stellt die Initiative Politikern vor der Europawahl vor.

Europa neu erfinden - kein geringeres Ziel hat die "We Europeans Citizen's Agenda", initiiert von der Non-Profit Organisation "civico Europa" und dem Unternehmen "make.org". Um das zu erreichen hat die Initiative im Februar und März Kampagnen in sozialen Medien und Zeitungen lanciert, in denen EU-Bürger zum Mitmachen aufgerufen wurden.

Zehn Vorschläge hat "We Europeans" für europäische Politiker

Diese Bürgerbefragung - die größte, die es je in Europa gab - hat aus Millionen von Beiträgen die zehn Bürgervorschläge zusammengetragen, die europaweit die meiste Zustimmung erhalten haben. Dabei kristallisierten sich fünf Kernthemen heraus: Umwelt, Demokratie und Institutionen, Sozialpolitik, Steuersystem und Bildung & Forschung. Aus 30.000 Ideen, eingereicht von 1,7 Millionen Teilnehmern, wählten die Menschen Europas schließlich zehn aus.

1. Mary, Niederlande: Man sollte ein europaweites Recyclingprogramm ausarbeiten. Rohstoffe sollten wiederverwendet und nicht vernichtet werden.

2. Alessandro, Italien: Man sollte Straftätern (z. B. Steuerhinterziehung) verbieten, im öffentlichen Sektor zu arbeiten oder für eine Position in Europa zu kandidieren.

3. Anna, Irland: Man sollte Wälder durch gute Forstwirtschaft schützen und Laubwälder erneuern. Für jeden gefällten Baum sollten fünf neue gepflanzt werden.

4. Jules, Belgien: Man sollte Steuererleichterungen für multinationale Unternehmen einstellen und Steuern dort erheben, wo die Gewinne erzielt werden.

5. Gheorghe-Adrian, Rumänien: Man sollte in Forschung und Bildung investieren.

6. Ανδριανη/Andriani, Griechenland: Man sollte die Arbeitnehmerrechte in allen EU-Ländern schützen.

7. (Reinhold, Schweden): Man sollte die Verwendungsbeschränkungen von Chemikalien harmonisieren, insbesondere in der Lebensmittelindustrie.

8. (Birute, Litauen): Man sollte Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien in Städten unterstützen.

9. (Salvador, Spanien): Man sollte klare und transparente Informationen über alle EU-Projekte und -Beschlüsse erhalten.

10. (надежда/Nadejda, Bulgarien): Man sollte gewährleisten, dass jeder EU-Bürger mit einer europäischen Krankenversicherungskarte in jedem EU-Land medizinische Versorgung erhält.

Diese zehn Vorschläge stellt die "We Europeans Citizen's Agenda" vor der Europawahl hochrangigen Politikern und Zivilorganisationen vor, die Resultate lassen sich auf der Website der Organisation nachlesen. Die Verantwortlichen sollen so direkt Stellung beziehen zu den Ideen der europäischen Bürger - und sie im besten Fall in ihr Programm für die EU aufnehmen. (AZ)

