Europawahl 2019: Parteien, Kandidaten, Termine, Infos

Am Sonntag, 26. Mai 2019, steht die Europawahl an.

Die Europawahl 2019 ist gestern gestartet: Welche Parteien und Kandidaten gibt es? Wie lauten die Prognosen oder der genaue Termin? Hier finden Sie die Infos.

Gestern hat die Europawahl in der Niederlande und Großbritannien begonnen. Heute, am zweiten Tag der Europawahl 2019, wird in Irland und Tschechien gewählt. In Deutschland öffnen die Wahllokale am Sonntag, 26. Mai. Bereits zum neunten Mal kann das Europäische Parlament gewählt werden. Alle wichtigen Infos zum Wahl-Termin, zu den Kandidaten und den Parteien sowie zu aktuellen Umfragen und Prognosen finden sie in diesem Artikel.

Europawahl 2019: Termin und Uhrzeit - Wann wird gewählt?

Die Europawahl hat begonnen: Vom 23. bis 26. Mai 2019, also von Donnerstag bis Sonntag, kann gewählt werden. In diesem Zeitraum können Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union zum neunten Mal das Europäische Parlament wählen. Die Wahlen zum Europäischen Parlament finden alle fünf Jahre statt.

Die einzelnen EU-Länder haben jeweils ein Datum in diesem Zeitraum bestimmt, an dem ihre Bürger zur Wahl gehen können. Die Europawahl findet also zwar in der Spanne von vier aufeinanderfolgenden Tagen statt, die Bürger eines jeweiligen Landes können aber nur an einem Tag davon abstimmen.

In den meisten Ländern fällt der Wahltag auf Sonntag, den 26. Mai 2019. Dieser Wahl-Termin gilt auch für Bürger in Deutschland. Das hatte die Bundesregierung im vergangenen Jahr so beschlossen. Die Wahllokale haben an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr zu Termin und Uhrzeit lesen Sie auch hier.

In anderen Ländern gelten teils andere Regelungen als in Deutschland: In Großbritannien und den Niederlanden werden die Wahllokale am Donnerstag zuvor geöffnet.

Worum geht es bei der Europawahl 2019?

Bei der Europawahl wird das Europäische Parlament gewählt. In jedem EU-Mitgliedsstaat dürfen Bürger also bestimmen, welche Kandidaten in das Parlament einziehen dürfen. Für Deutschland ziehen 96 Abgeordnete in das Parlament mit insgesamt 705 Abgeordneten ein. Durch den kommenden Brexit wird das Parlament auf diese Anzahl der Sitze schrumpfen, bislang gibt es noch 751 Sitze.

Was sind die Aufgaben des Europäischen Parlaments?

Das Europäische Parlament entscheidet unter anderem über den jährlichen Haushaltsplan der EU (gemeinsam mit dem Rat), es erlässt EU-Rechtsvorschriften (gemeinsam mit den Regierungen der Mitgliedsstaaten im Rat) und kontrolliert die Organe der Europäischen Union.

Wahlberechtige: Wer darf bei der Europawahl abstimmen?

Bei der Europawahl 2019 dürfen EU-Bürger ab 18 Jahren abstimmen. In Deutschland gibt es bei der Europawahl 2019 nach Angaben des Bundeswahlleiters 64,8 Millionen Wahlberechtige. Darunter seien etwa 60,8 Millionen Deutsche und 3,9 Millionen in Deutschland lebende EU-Bürger. Für in Deutschland lebende Unionsbürger gilt dieses Wahlrecht seit dem Jahr 1994.

In der Grafik sehen Sie, wie viele Wahlberechtigte es in Deutschland gibt – aufgeteilt nach Bundesländern.

Bürger aus Deutschland in Großbritannien. Welche Auswirkungen hat der Brexit auf die Europawahl?

Eigentlich sollte Großbritannien Ende März (29. März 2019) aus der Europäischen Union austreten, doch der Brexit wurde auf den 31. Oktober verschoben. Daher nimmt Großbritannien an der Europawahl 2019 noch teil. Für Bürger aus Deutschland, die in Großbritannien leben, sorgt aber der mögliche Austritt für Schwierigkeiten: Sie leben nach Inkrafttreten des Brexits nicht mehr in einem EU-Mitgliedsstaat, sondern in einem sogenannten Drittstaat. Mehr Informationen für im Ausland lebende Deutsche finden Sie hier.

Wahlsystem bei der Europawahl: Wie wird gewählt? Wie viele Stimmen habe ich?

Bei der Europawahl wird nach dem Verhältniswahlrecht gewählt. Die Wahl für das Europäische Parlament läuft in jedem EU-Mitgliedsstaat gesondert ab.

Jeder Wähler hat bei der Wahl eine Stimme. Bei der Abstimmung können Wähler ihre Stimme an eine Partei vergeben, nicht direkt an einen Kandidaten. Der Grund dafür: Die Listen der Parteien sind sogenannte geschlossene Listen, in denen die Reihenfolge der Kandidaten bereits von den Parteien festgelegt wurde. Zusammengefasst heißt das: Wähler können ihre Stimme nicht einem bestimmten Kandidaten einer Liste geben.

Wann bekomme ich meine Wahlbenachrichtigung für die Europawahl?

Wahlberechtigte in Deutschland bekommen eine Wahlbenachrichtigung zugeschickt. Mit ihr können Bürger ihre Stimme bei der Europawahl in einem ihnen zugewiesenen Wahllokal abgeben oder Briefwahl beantragen (siehe nächste Frage unten). Die Gemeinden verschicken die Benachrichtigungen etwa vier bis sechs Wochen vor der Wahl. Spätestens am 21. Tag vor der Wahl müssen Wahlberechtigte ihre Wahlbenachrichtigung erhalten haben. Ist die Wahlbenachrichtigung bis zu diesem Zeitpunkt nicht angekommen, sollten sich Betroffene mit ihrer Gemeinde in Verbindung setzen, um trotzdem wählen zu dürfen.

Übrigens: Wer im Wählerverzeichnis seiner Gemeinde eingetragen ist, kann auch ohne Wahlbenachrichtigung seine Stimme abgeben. Allerdings ist dann stattdessen ein Personalausweis oder Reisepass zum Vorzeigen im Wahllokal nötig.

Europawahl 2019: Wie kann ich die Briefwahl beantragen?

Wer seine Stimme nicht im Wahllokal abgeben möchte, kann bei der Europawahl auf die Briefwahl zurückgreifen. Dazu findet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ein Vordruck der dazu dient, die Unterlagen für die Briefwahl zu beantragen. Das Beantragen funktioniert per Post, aber auch per E-Mail und in vielen Gemeinden auch online. Mehr dazu, wie Sie die Unterlagen für die Briefwahl beantragen, erfahren Sie hier.

Welche Parteien stehen zur Wahl?

Bei der Europawahl stehen 39 verschiedene Parteien zur Wahl - in Bayern durch die zusätzliche CSU-Liste 40. Darunter sind zahlreiche bekannte Namen:

Christlich Demokratische Union Deutschland (CDU)

Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Bündnis 90/Die Grünen Deutschland (Grüne)

Die Linke

Alternative für Deutschland (AfD)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Bundesvereinigung Freie Wähler

Die Piraten

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Die Tierschutzpartei)

NPD

Familien-Partei Deutschlands

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Die Partei

Welche Kandidaten treten zur Europawahl an?

In den Listen der Parteien gibt es bis zu knapp 100 Kandidaten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit finden Sie an dieser Stelle die Spitzenkandidaten der einzelnen Parteien, die im Europäischen Parlament vertreten sind - sofern bereits bekannt. Spitzenkandidaten sind die Kandidaten, die rechnerisch die größten Chancen auf einen Einzug ins Parlament haben. Alle Kandidaten aller Parteien können Sie hier einsehen.

CDU/CSU: Manfred Weber

Manfred Weber SPD: Katarina Barley und Udo Bullmann

Katarina Barley und Udo Bullmann FDP: Nicola Beer

Nicola Beer Freie Wähler: Ulrike Müller

Ulrike Müller Die Linke: Özlem Alev Demirel und Martin Schirdewan

Özlem Alev Demirel und Martin Schirdewan ÖDP: Klaus Buchner

Klaus Buchner Piratenpartei: Patrick Breyer

Patrick Breyer Die Partei: Martin Sonneborn

Martin Sonneborn LKR: Bernd Lucke

Europawahl 2019: Wann steht das Ergebnis fest?

Einen festen Zeitpunkt für die Bekanntgabe des Ergebnisses gibt es nicht. Klar ist aber: Die Stimmzettel werden am Sonntag, 26. Mai 2019, ab 18 Uhr ausgezählt. Anschließend soll noch am selben Abend das vorläufige Ergebnis für die Wahl in Deutschland feststehen. Vorher gibt es bereits Hochrechnungen. Aktuelle Hochrechnungen und Wahlergebnisse der Europawahl finden Sie am Wahltag an dieser Stelle.

Bei der letzten Wahl im Jahr 2014 sorgte das Ergebnis für folgende Sitzverteilung der deutschen Parteien im Europäischen Parlament:

