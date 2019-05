vor 27 Min.

Europawahl 2019: Wann gab es Ergebnisse, Prognosen, Hochrechnungen?

Europawahl 2019: Wann gab es Ergebnisse, Prognosen oder Hochrechnungen für Deutschland oder andere Länder in Europa? Hier die Infos mit Uhrzeit.

Wann das Ergebnis der Europawahl 2019 und vorher Prognosen oder Hochrechnungen veröffentlicht wurden, hing mit den Öffnungszeiten der Wahllokale in den einzelnen Ländern zusammen. Hier beantworten wir diese Frage für Deutschland und für die anderen Staaten, in denen gewählt wurde.

Europawahl 2019: Wann Ergebnisse, Prognosen und Hochrechnungen in Deutschland kamen

Die Europawahl fand vom 23. bis zum 26. Mai statt. An welchem Tag genau in den einzelnen Ländern die Stimme abgegeben werden kann, hing von den dortigen Wahlgewohnheiten ab. In Deutschland gaben die Menschen ihre Stimme am Sonntag ab.

Die Lokale schlossen bei der Europawahl 2019 in Deutschland um 18 Uhr. Schon wenige Minuten später wurden die ersten Prognosen veröffentlicht. Demnach sind die Grünen klarer Gewinner der Europawahl in Deutschland, die SPD musste herbe Verluste einstecken.

Bis Hochrechnungen und Ergebnisse folgten, dauerte es danach aber noch mehrere Stunden. Diese sollten nämlich erst veröffentlicht werden, wenn die letzten Wahllokale in Europa geschlossen haben - und in Italien war das erst um 23 Uhr der Fall.

Uhrzeit zum Europawahl-Ergebnis: Wann gab es Ergebnisse, Prognosen und Hochrechnungen in anderen Ländern?

In den einzelnen Ländern wurde an unterschiedlichen Tagen gewählt, wobei sich auch die Öffnungszeiten der Wahllokale unterschied. Nicht immer war die Veröffentlichung von Prognosen und Hochrechnungen geplant. Wir geben eine Übersicht.

Belgien

Öffnung der Wahllokale: 26. Mai, 8 bis 14 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: keine Prognosen, Uhrzeit für Hochrechnungen unklar

Ergebnisse: 26. Mai ab 23 Uhr

Bulgarien

Öffnung der Wahllokale: 26. Mai, 6 bis 19 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: Prognosen kurz nach 19 Uhr, Hochrechnungen später

Ergebnisse: 26. Mai ab 23 Uhr

Dänemark

Öffnung der Wahllokale: 26. Mai, 9 bis 20 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: Prognosen nur von Medien, keine Hochrechnungen

Ergebnisse: gegen Mitternacht

Estland

Öffnung der Wahllokale: 26. Mai, 8 bis 19 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: keine

Ergebnisse: 26. Mai ab 23 Uhr

Finnland

Öffnung der Wahllokale: 26. Mai, 8 bis 19 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: keine

Ergebnisse: Endergebnis am 29. Mai bis 17 Uhr

Frankreich

Öffnung der Wahllokale: 26. Mai, 8 bis 18 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: keine Prognosen, Hochrechnungen ab 20 Uhr

Ergebnisse: werden am Abend laufend aktualisiert

Griechenland

Öffnung der Wahllokale: 26. Mai, 6 bis 18 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: Hochrechnungen ab 19 Uhr

Ergebnisse: 26. Mai bis 20.30 Uhr

Großbritannien

Öffnung der Wahllokale: 23. Mai, 8 bis 23 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: keine

Ergebnisse: nach Schießen aller Wahllokale am 26. Mai

Irland

Öffnung der Wahllokale: 24. Mai, 8 bis 23 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: gibt es wahrscheinlich

Ergebnisse: am 26. Mai kurz vor Mitternacht

Italien

Öffnung der Wahllokale: 26. Mai, 7 bis 23 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: Prognosen ab 23 Uhr, Hochrechnungen ab Mitternacht

Ergebnisse: am 27. Mai ab 2 Uhr

Kroatien

Öffnung der Wahllokale: 26. Mi, 7 bis 19 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: keine

Ergebnisse: am 26. Mai ab 23 Uhr

Lettland

Öffnung der Wahllokale: 25. Mai, 6 bis 19 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: Prognosen eventuell, keine Hochrechnungen

Ergebnisse: am 26. Mai ab 23 Uhr

Litauen

Öffnung der Wahllokale: 26. Mai, 6 bis 19 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: keine

Ergebnisse: in der Wahlnacht

Luxemburg

Öffnung der Wahllokale: 26. Mai, 8 bis 14 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: Prognosen ab 20.15 Uhr, keine Hochrechnungen

Ergebnisse: 26. Mai ab 23 Uhr

Malta

Öffnung der Wahllokale: 25. Mai, 7 bis 22 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: keine

Ergebnisse: Parteien veröffentlichen Ergebnisse am 26. Mai am Morgen, offizielles Ergebnis ab 23 Uhr

Niederlande:

Öffnung der Wahllokale: 23. Mai, in der Regel 07.30 bis 21 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: Prognosen kurz nach 21 Uhr basierend auf Exit Polls

Ergebnisse: vorläufiges Ergebnis am Sonntag ab 23 Uhr, das amtliche Endergebnis am 4. Juni

Österreich

Öffnung der Wahllokale: unterschiedlich im Zeitraum zwischen 7 und 17 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: unklar

Ergebnisse: Ergebnis ohne Briefwahl am 26. Mai ab 23 Uhr, mit Briefwahl am 27. Mai

Polen

Öffnung der Wahllokale: 26. Mai, 7 bis 21 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: Prognosen am späten Abend, keine Hochrechnungen

Ergebnisse: bis spätestens 28. Mai

Portugal

Öffnung der Wahllokale: 26. Mai, 9 bis 20 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: kurz nach Schließen der Wahllokale

Ergebnisse: 26. Mai gegen Mitternacht

Rumänien

Öffnung der Wahllokale: 26. Mai, 6 bis 20 Uhr

Prognosen: und Hochrechnungen: nach Schließen der Wahllokale

Ergebnisse: 27. Mai am Vormittag

Schweden

Öffnung der Wahllokale: 26. Mai, 8 bis 21 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: keine

Ergebnisse: wohl noch am Wahlabend, Bestätigung durch Wahlbehörde eine Woche später

Slowakei

Öffnung der Wahllokale: 25. Mai, 7 bis 22 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: keine

Ergebnisse: 26. Mai ab 23 Uhr

Slowenien

Öffnung der Wahllokale: 26. Mai, 7 bis 19 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: keine

Ergebnisse: 26. Mai gegen 23 Uhr

Spanien

Öffnung der Wahllokale: 26. Mai, 9 bis 20 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: Prognosen gegen 21 Uhr, keine Hochrechnungen

Ergebnisse: bis Mitternacht

Tschechien

Öffnung der Wahllokale: 24. und 25. Mai, 8 bis 14 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: keine

Ergebnisse: 26. Mai ab 23 Uhr

Ungarn

Öffnung der Wahllokale: 26. Mai, 6 bis 19 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: keine

Ergebnisse: 26. Mai ab 23 Uhr

Zypern

Öffnung der Wahllokale: 26. Mai, 6 bis 18 Uhr

Prognosen und Hochrechnungen: gegen 19 Uhr

Ergebnisse: 26. Mai bis 19.30 Uhr

