10:31 Uhr

Europawahl: TV-Duell zwischen Weber & Timmermans im TV und Live-Stream

Manfred Weber und Frans Timmermanns beim ersten TV-Duell der ARD am 7. Mai in Köln. Heute läuft das zweite im TV und Live-Stream.

Das 2. TV-Duell zwischen Manfred Weber und Frans Timmermanns zur Europawahl 2019 läuft heute am 16.5.19 im TV und im Live-Stream. Hier die Infos.

TV-Duell zur Europawahl 2019 live: Die Wahl findet am 26. Mai statt - der Wähler hat heute Abend wieder die Chance, sich über konkrete Vorstellungen und Positionen der Parteien zu informieren. Um die Positionen in der Europapolitik transparenter zu machen und sowohl Kandidaten als auch Bürger zu Wort kommen zu lassen, werden von ARD und ZDF im Vorfeld zwei TV-Duelle gezeigt. Das erste wurde von der ARD am 7. Mai übertragen.

Heute, 16. Mai 2019, findet um 20:15 das zweite TV-Duell im ZDF statt.

Europawahl 2019: TV-Duell im Fernsehen und Live-Stream sehen

Frans Timmermans und Manfred Weber stellen sich zunächst den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher.

Zusätzlich zum Streitgespräch der beiden Spitzenkandidaten Weber und Timmermanns von den größten europäischen Parteien werden im Laufe des Abends auch Vertreter der kleineren Parteien zu Wort kommen, allerdings erst nach den Nachrichten.

2. TV-Duell zur Europawahl live: Das ist der Ablauf

So ist die Programmreihenfolge heute Abend:

Liveübertragung um 20.15 Uhr im ZDF

Um 21:45 läuft das ZDF Heute Journal

Ab 22.15 Uhr wird die Diskussion mit "Schlagabtausch" weitergeführt - in diesem Format kommen weitere deutsche Spitzenkandidaten von Grünen, FDP, AfD und Linken zu Wort.

Über die ZDF-Mediathek wird das TV-Duell alternativ auch im Livestream gezeigt

Immer mehr Deutsche befürchten, bei der Wahl durch Fake News manipuliert zu werden. Das heutige TV-Duell bietet die Möglichkeit, die beiden Spitzenkandidaten und ihre Positionen direkt zu erleben.

Weitere Informationen zu den Kandidaten und der anstehenden Europawahl:

Frans Timmermanns ist der Kandidat mit zwei Gesichtern

Weber und Timmermans fordern besseres Verhältnis zu Afrika

Weber will EU-Parlamentarier abstimmen lassen

Themen Folgen