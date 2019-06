vor 49 Min.

Evangelischer Kirchentag: Kontrastprogramm gegen Mutlosigkeit

Ab Mittwoch findet der Evangelische Kirchentag statt. Die Themen sind Politik, Sport, aber auch sexueller Missbrauch. Eine Partei wurde ausgeschlossen.

Von Alois Knoller

Wenn es derzeit in Deutschland an etwas fehlt, dann ist es das Vertrauen – in die Parteien, die Institutionen, die Europäische Union. Es scheint, als träfe der am Mittwoch beginnende 37. Deutsche Evangelische Kirchentag in Dortmund den Nagel auf den Kopf mit seiner Losung „Was für ein Vertrauen“. Generalsekretärin Julia Helmke sieht im Kirchentag durchaus ein Kontrastprogramm zum Gefühl der Ohnmacht, das sich breitmacht, als könne man eh nichts machen, um die Welt ins Bessere zu drehen. „Wir wollen ein Kirchentag der guten Nachrichten sein“, sagt sie im Interview mit unserer Zeitung. Die Probleme sollen so gewendet werden, dass sie ins Positive führen.

„Das heißt aber nicht, dass wir alles mit der rosaroten Brille sehen und naiv sagen: Gott wird es schon richten“, schiebt die Pfarrerin nach, die 1969 im bayerischen Freising geboren wurde. „Wir haben über 2000 Veranstaltungen und da geht es um die harten Fakten, die Schwierigkeiten und Herausforderungen in der internationalen Politik, der Flüchtlingskrise, den Umgang mit Rechtspopulismus, um Armut und Reichtum, Klimaschutz und Bewahrung der Schöpfung.“

Beim Evangelischen Kirchentag 2019 sollen die Teilnehmer mitgestalten können

Dortmund werde einen Kirchentag der Beteiligung erleben. „Wir laden Menschen ein, die etwas zu sagen haben und die Gesellschaft mitgestalten, also auch mitverändern wollen“, sagt die Generalsekretärin. Auf diesem Kirchentag gebe es „so viele partizipative Angebote wie nie“. Das heiße: Menschen wollen wirklich mitgestalten. Nicht nur zuhören, sondern dabei sein.

„Tausende von Menschen nehmen sich Urlaub, machen sich auf den Weg, sind zum Teil seit Wochen dabei, um den Kirchentag zu ihrem Kirchentag zu machen. Um der zu spürenden Ohnmacht etwas Positives und Konstruktives entgegenzusetzen und zu sagen: Wir lassen uns nicht entmutigen“, vermeldet Julia Helmke als Stimmungsbild im Vorfeld. „Das kommt auch von der biblischen Botschaft her, dass wir uns trauen, weil Gott uns ganz viel zutraut, und dass wir dieses Vertrauen in die Welt senden können.“

Nicht zufällig wird der Kirchentag wie die Bundesrepublik 70 Jahre alt. „Der Kirchentag ist, wie die Bundesrepublik, gegründet worden aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus, um aus der biblischen Botschaft Widerstandskraft zu entwickeln. Man sagte: Wir wollen eine demokratische Bürgergesellschaft gründen und aus christlicher Haltung Verantwortung für die Gesellschaft tragen“, erklärt Julia Helmke. Damals galt es auch, eine Heimat zu schaffen. Denn viele Deutsche hatten nach dem Krieg ihre äußere und innere Heimat verloren. „Da war der Kirchentag ein Anker, um Gemeinschaft zu erfahren. Diese Erfahrung trägt bis heute.“

Die AfD wurde vom Evangelischen Kirchentag ausgeschlossen

Mit der Integration ist es freilich nicht mehr so leicht. Das Kirchentagspräsidium hat die AfD von den Podien verbannt. „Die Repräsentanten dieser Partei sagen so vieles, das nicht mit unserem christlichen Menschenbild vereinbar ist. Sie grenzen aus, sie setzen andere Menschen herab. Das brauchen wir nicht hören“, betont die Generalsekretärin. Zugleich wird es in der Stadt sogenannte Barcamps geben, die ein Gesprächsforum sein wollen unter dem Motto: „Das soll doch noch gesagt werden dürfen!“ Unter den Anhängern populistischer Ideen seien ja auch Christenmenschen. „Sie sind uns auf dem Kirchentag willkommen, schließlich interessieren sie genauso einige Themen, sei es Europa, Geschlechtergerechtigkeit oder der Umgang mit dem Alter.“

In Dortmund zollt der Kirchentag selbstverständlich dem erfolgreichen Fußballklub BVB seine Reverenz. „Wir haben ein großes Zentrum Sport, da der Sport für viele Aspekte im Leben steht: Was mache ich, um zu gewinnen? Wie viel gebe ich aus, um Leistung zu erbringen? Wo setze ich meine Grenzen?“, erläutert Julia Helmke.

Aber auch die sozialen Brennpunkte der Ruhrgebietsmetropole, die seit April 2019 erstmals unter zehn Prozent Arbeitslose hat, spart der Kirchentag nicht aus. „Wir haben bewusst das Zentrum Jugend an die Orte, wo sehr viele Kulturen zusammenleben, gesetzt, weil die Zukunft in dieser Multikulturalität besteht“, so die Generalsekretärin. Für die Teilnehmer wird es einen Mittagstisch in Migrationsküchen geben. Der Kirchentag will informieren und auch ein Gegengewicht setzen. „Wir machen viele Stadtspaziergänge zum Thema Rechtsextremismus, weil Dortmund darin leider auch eine unrühmliche Geschichte hat“, kündigt Julia Helmke an.

Ebenfalls Thema beim Evangelischen Kirchentag: Sexueller Missbrauch

Noch ein heikles Thema greifen die Protestanten in Dortmund auf: Dem sexuellen Missbrauch gelten zwei der zwölf Hauptvorträge. Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs sitzt auf dem Podium „Vertrauen und Vertrauensmissbrauch“ – übrigens zusammen mit Benediktinerpater Anselm Grün. Und der Arzt und Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege debattiert mit Außenminister Heiko Maas über den Schutz von Frauen und Kindern vor sexualisierter Gewalt weltweit.

„Viel zu lange“ sei auch in der evangelischen Kirche den Opfern zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. „Ich bin froh, dass sich meine Kirche jetzt auf den Weg macht mit einer unabhängigen Stelle, an die sich Opfer wenden können“, sagt Julia Helmke. Nicht zuletzt bietet der Kirchentag all denen eine Zuflucht, die von ihrer heimischen Kirchengemeinde enttäuscht sind. „Hier erleben sie ein großes Miteinander“, verspricht Helmke.

