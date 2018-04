15:03 Uhr

Ex-Innenminister Baum warnt Bundesregierung vor Einmischung Politik

In den Fall Puigdemont mischt sich nun ein früherer Bundesinnenminister ein: Gerhart Baum sagt, die Bundesregierung sollte sich heraushalten.

Von Michael Stifter

Der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum hat die Bundesregierung davor gewarnt, sich im Fall Puigdemont einzumischen: „Die deutsche Politik sollte sich hier wirklich raushalten, sie kommt sonst in Teufels Küche“, sagte der FDP-Politiker unserer Redaktion. Die Staatswanwaltschaft hatte am Dienstagvormittag Auslieferungshaft für Puigdemont beantragt.

Gerhart Baum: "Die deutsche Politik soll sich raushalten"

Der Schlüssel für die strafrechtliche Beurteilung liege allein in Madrid. „Die deutsche Justiz hat ausschließlich zu prüfen, ob der Haftbefehl zurecht besteht.“

Baum schließt nicht aus, dass der katalanische Separatistenführer bewusst nach Deutschland gereist ist. „Möglicherweise wollte Puigdemont Deutschland sogar politisch instrumentalisieren, indem er sich selbst in die Gefahr begeben hat, hier festgenommen zu werden“, sagte er.

Große Chancen auf Asyl räumt Baum Puigdemont nicht ein

Große Chancen auf Asyl räumt Baum ihm nicht ein: „Jemand, der von der Justiz gesucht wird, ist noch lange kein politisch Verfolgter - Spanien ist schließlich ein Rechtsstaat.“

Die Generalstaatsanwalt von Schleswig-Holstein hatte am Dienstagvormittag einen Auslieferungshaftbefehl gegen den früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont beantragt. Er war am 25. März auf der A7 in Schleswig-Holstein festgenommen worden und befindet sich seitdem in Gewahrsam.

23 Bilder Die Katalonien-Krise in Bildern: Wie es soweit kommen konnte Bild: Marta Perez/EPA, dpa

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen