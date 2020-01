22:30 Uhr

Ex-Minister Günther Krause zieht ins Dschungelcamp ein

Günther Krause war einst Verteidigungsminister. Nun zieht der 66-Jährige ins Dschungelcamp von RTL ein.

Von Rudi Wais

Politiker, die der Politik den Rücken kehren, fallen in der Regel weich. Sie wechseln zu Unternehmensberatungen, heuern bei russischen Gaskonzernen an oder versilbern ihre Kontakte als Lobbyisten bei einem der vielen Verbände.

Günther Krause ist nicht ganz so weich gefallen. Im Gegenteil. Der Mann, der mit Wolfgang Schäuble den deutsch-deutschen Einigungsvertrag ausgehandelt hat, wurde wegen Insolvenzverschleppung verurteilt und musste auch schon einen Offenbarungseid ablegen. Der Zwangsräumung entging er nur, indem er kurz zuvor doch noch aus seinem Haus an der Mecklenburgischen Seenplatte auszog. Von seiner Karriere als Politiker, die mit der Beschäftigung einer Putzfrau auf Staatskosten ein jähes Ende nahm, will der frühere Verkehrsminister heute nichts mehr wissen. „Ich bin kein Politiker“, sagt er dann. „Ich bin Ingenieur. Ich bin nur in die Politik gekommen, weil damals in der DDR kein anderer da war, um die DDR abzuwickeln.“

Die Chancen, dass Krause Dschungelkönig wird, stehen nicht schlecht

Krause hat alles verloren, sein Geld, sein Ansehen, seine Ämter – und passt damit perfekt ins Beuteschema des Dschungelcamps, in dem ganz andere Talente gefragt sind als in der Politik. Was ist der wackere Kampf um die Lkw-Maut, den Krause als Minister geführt hat, gegen das tapfere Verspeisen eines Känguru-Hodens? Die Chancen, dass der Dschungel-Opa am Ende gar der neue Dschungelkönig wird, stehen jedenfalls nicht schlecht. Krauses persönliche Ekel-Schwelle dürfte um einiges niedriger liegen als die seiner Mitbewohner. Verdreckte Toiletten, der penetrante Gestank von Hunde-Urin und jede Menge Unrat: Nach Krauses Auszug aus der Villa in Mecklenburg klagte deren Eigentümerin: „Er hinterließ einen Saustall.“

