Ex-Piratin Weisband soll Grünen bei Digitalisierung helfen

Ein Bischof predigt feurig, die Braut trägt strahlendes Weiß, ein Gospelchor singt "Stand by Me". Es sind viele kleine Gesten auf der Hochzeit, die zeigen: Harry und Meghan wollen manches anders machen im Königshaus.

Türkei

Erdogan zu Wahlkampf in Sarajevo - Tausende Türken aus Deutschland

Einen Monat vor der Wahl in der Türkei wirbt Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag bei einem Auftritt im bosnischen Sarajevo um die Stimmen der Auslandstürken in Europa.