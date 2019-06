Ex-Trump-Mitarbeiterin Hope Hicks sagt vor dem Justizausschuss aus

Die frühere Kommunikationschefin von US-Präsident Donald Trump, Hope Hicks, hat einer Aussage vor dem Kongress zugestimmt. Sie gehörte zum innersten Kreis der Trump-Vertrauten.

US-Präsident Donald Trumps frühere Kommunikationschefin Hope Hicks, hat einer Aussage vor dem Kongress zugestimmt. Das verkündete der Demokrat Jerry Nadler am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter. Er ist der Vorsitzende des Justizausschusses. Das Gremium soll am kommenden Mittwoch zusammentreten.

I am pleased to announce that Hope Hicks will appear before @HouseJudiciary for a transcribed interview on June 19. pic.twitter.com/tIJyBR2JSJ