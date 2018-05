vor 17 Min.

Exklusiv: Augsburg soll Sitz einer Bundesbehörde werden Politik

In Augsburg soll eine regionale Außenstelle des geplanten Fernstraßen-Bundesamtes entstehen. Verkehrsminister Scheuer lobt die Stadt für seine Verkehrspolitik.

Von Martin Ferber

Die für Bayern und Baden-Württemberg zuständige Regionalbehörde des geplanten Fernstraßen-Bundesamtes wird voraussichtlich in Augsburg angesiedelt werden. Nach Informationen unserer Redaktion ist die die Fuggerstadt als Sitz des Amtes im Gespräch. Im Zuge der Neuordnung des Länderfinanzausgleiches ist künftig der Bund alleine für den Bau und den Unterhalt der Fernstraßen zuständig. Sitz des Bundesamtes wird Leipzig, hinzu kommen vier regionale Außenstellen.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wollte die Entscheidung auf Nachfrage weder bestätigen, noch dementieren. Der CSU-Politiker lobte jedoch ausdrücklich die Verkehrspolitik der drittgrößten bayerischen Stadt, etwa die Pläne Augsburgs, ab 2019 einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr in der Innenstadt einzurichten.

„Oberbürgermeister Kurt Gribl hat in diesem Bereich unglaublich viele Ideen“, sagte Scheuer. „Das ist gut so.“ Man sei in einer Zeit, in der man neue Wege gehen müsse, Ideen austeste und Erfahrungen sammele. Auf der ganzen Welt seien Metropolregionen von hohem Schadstoffausstoß oder verstopften Innenstädten betroffen. „Das ist unsere Chance, Modelle wie in Augsburg zu exportieren und damit auch für unsere Wirtschaft neue Geschäftsfelder zu erschließen.“

