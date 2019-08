vor 17 Min.

Explosion vor Polizeiwache in Kopenhagen

In nur einer Woche gab es in Kopenhagen zwei Explosionen. Dieses Foto zeigt Einsatzkräfte beim ersten Vorfall vor der Steuerverwaltung.

Innerhalb weniger Tage kam es in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen zu mehreren Explosionen. Dieses Mal ereignete sich eine Explosion vor einer Polizeiwache.

Eine Explosion hat sich vor einer Polizeiwache in Kopenhagen ereignet. Verletzt wurde niemand, wie die dänische Polizei am Samstagmorgen auf Twitter mitteilte. Der Tatort im Stadtteil Nørrebro wurde abgesperrt. Der Polizeiposten war in der Nacht unbesetzt.

Vi har konstateret en eksplosion ved nærpolitistationen på Hermodsgade. Ingen personskade. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) August 10, 2019

Am Dienstagabend war bei einer Explosion in Kopenhagen die Fassade der dänischen Steuerverwaltung schwer beschädigt worden war. Die Polizei geht von einem vorsätzlichen Angriff aus. Am Mittwochabend gab es eine Explosion vor dem Rathaus der südschwedischen Stadt Landskrona, die etwa eine Autostunde von Kopenhagen entfernt liegt. (dpa)

