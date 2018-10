FC Bayern - Ajax Amsterdam live im TV und Stream

vor 45 Min.

Der FC Bayern spielt am Dienstag in der Champions League gegen Ajax Amsterdam. Das Spiel lässt sich im Stream und zumindest als Konferenz im TV sehen.

In der Champions League steht am Dienstag das Spiel FC Bayern München - Ajax Amsterdam an. Hier erfahren Sie, wo es im TV und Live-Stream läuft.

In der Champions League soll es für den FC Bayern München besser laufen als zuletzt in der Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac musste ein Unentschieden gegen den FC Augsburg und eine 0:2-Niederlage gegen die Hertha hinnehmen - wodurch sie die Tabellenführung an Borussia Dortmund verlor. Gegen Ajax Amsterdam will der FC Bayern am Dienstag, 2. Oktober 2018, ab 21 Uhr mit einem Sieg zurück auf die Erfolgsspur.

Die Champions League lässt sich in dieser Saison nicht mehr im Free-TV sehen. Nur ein Finale mit deutscher Beteiligung würde frei verfügbar übertragen. Stattdessen teilen sich die Bezahl-Dienste DAZN und Sky die Übertragung. Wo lässt sich das Spiel FC Bayern - Ajax Amsterdam im TV und Live-Stream sehen?

FC Bayern - Ajax Amsterdam im TV und Live-Stream: Sky zeigt nur Konferenz

Sky-Kunden können das Champions-League-Spiel nicht in voller Länge live sehen. Der Sender bietet aber eine Konferenz aller Partien im TV auf Sky Sport 1 an. Das Spiel wird dabei von Frank Buschmann kommentiert.

Die Konferenz samt Partie zwischen dem FC Bayern und Ajax Amsterdam lässt sich auch im Live-Stream über Sky Go sehen. Dazu gehören dann auch die Spiele AEK Athen - Benfica Lissabon, Olympique Lyon - Schachtar Donezk, AS Rom - Viktoria Pilsen, ZSKA Moskau - Real Madrid und Manchester United - FC Valencia. Die Moderation übernimmt Michael Leopold, während Dietmar Hamann und Erik Meijer als Experten dabei sind.

Live im TV und Stream: DAZN zeigt FC Bayern - Ajax Amsterdam komplett

Komplett lässt sich das Spiel nur auf DAZN sehen - allerdings kostenpflichtig. Nur ein erster Test-Monat ist gratis, danach fallen monatlich 9,99 Euro an. Der Live-Stream lässt sich am PC und Laptop über den Browser oder auf mobilen Geräten über eine App aufrufen.

Ajax Amsterdam konnte das letzte Spiel vor dem Duell gegen die Bayern übrigens gewinnen und hat damit noch einmal Selbstvertrauen bekommen. Beim Ligaspiel gegen Fortuna Sittard hatte die Mannschaft ein 2:0 geschafft.

Der FC Bayern steht nach den beiden sieglosen Bundesliga-Spielen dagegen leicht unter Druck. Trainer Niko Kovac demonstrierte zwar Gelassenheit, die Spieler sahen die Leistung aber kritischer. Joshua Kimmich sagte: "Ich glaube nicht, dass das alles Pech ist." Die Mannschaft nutze vorne die Chancen nicht und mache hinten Fehler. "Das ist dann einfach auch eine Sache von Qualität" (AZ)

Neuigkeiten zum FC Bayern lesen Sie auch hier in unserem News-Blog.

