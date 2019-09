vor 2 Min.

FDP-Finanzexperte Schäffler: Wahlschlappe liegt an mangelndem Profil

Der FDP-Finanzexperte Frank Schäffler analysiert die schlechten Wahlergebnisse seiner Partei und findet: Die FDP sollte mehr eigene Themen setzen.

Von Stefan Lange

In der FDP wächst nach dem Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürden bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg der Unmut über das öffentliche Erscheinungsbild der Partei.

FDP-Finanzexperte wirft seiner Partei mangelndes Profil vor

„Wir spielen zu viel auf den Feldern der politischen Wettbewerber und sind zu wenig mit den eigenen Themen erkennbar“, sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete und Finanzexperte Frank Schäffler unserer Redaktion.

„Die FDP hat einen schweren Rückschlag erlitten“, fügte er hinzu. Die FDP müsse ihr Profil schärfen. „Das gelingt nur, wenn die FDP Fortschritts- und Reformmotor ist und mutig für einen selbstbestimmten Liberalismus eintritt, der auch den gesellschaftlichen Aufstieg von einfachen Arbeitern und Angestellten ermöglicht“, betonte Schäffler.

