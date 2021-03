vor 27 Min.

FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae: „Der gesunde Menschenverstand scheint in den Hintergrund zu rücken“

Die FDP kritisiert vor allem die geplante Schließung des Lebensmittelhandels: "Die traurige Ironie dabei ist, dass er die Infektionsrisiken nicht reduzieren wird.“

Von Bernhard Junginger

Die FDP übt massive Kritik an den Corona-Beschlüssen der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin. Sie wirft der Runde vor, die falsche Strategie eingeschlagen zu haben – zum Nachteil der Menschen.

„Durch den Osterlockdown schafft es die Ministerpräsidentenkonferenz nun endgültig, den Menschen jegliche Perspektive zu nehmen und verspielt so auch den letzten Rest an Vertrauen in die Corona-Politik“, sagt der FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae unserer Redaktion. Das sei vor allem daher fatal, weil die Maßnahmen die Pandemie nicht bekämpfen werde.

Zusätzlicher Feiertag sorge für mehr Gedränge in den Läden

Vor allem der zusätzliche Ruhetag vor Ostern, an dem der Lebensmittelhandel schließen muss, sei kontraproduktiv. „Die traurige Ironie dabei ist, dass er die Infektionsrisiken nicht reduzieren wird“, sagt Thomae. „Statt dessen wird es vor und nach diesem Lockdown umso mehr Gedränge in den Einzelhandelsgeschäften geben.“ Richtig wäre genau das Gegenteil, so der FDP-Politiker.

Sein Vorschlag: Ladenöffnungszeiten ausdehnen, um Kundenströme zu entzerren und damit Infektionsrisiken zu senken. „Der gesunde Menschenverstand scheint bei den Entscheidungen in den Hintergrund zu rücken“, sagt Thomae. „Bloße Verschärfungen bringen uns im Kampf gegen das Virus nicht weiter."

