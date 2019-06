vor 17 Min.

FDP-Fraktionsvize warnt davor, Extremisten Grundrechte zu entziehen

Exklusiv CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat vorgeschlagen, Extremisten Grundrechte wie die Meinungsfreiheit zu entziehen. Die Kritik fällt deutlich aus.

Soll der Staat Extremisten das Recht auf freie Meinungsäußerung entziehen oder sie mit Versammlungsverboten belegen? Nach dem Mord an dem hessischen CDU-Politiker Walter Lübcke hat sich der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber mit einem brisanten Vorschlag in die Nesseln gesetzt – er will Verfassungsfeinden einen wesentlichen Teil ihrer Grundrechte entziehen. „Wehret den Anfängen“, verlangt er in der Welt.

„Im Artikel 18 unserer Verfassung ist festgeschrieben, dass derjenige entscheidende Grundrechte wie das Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung, die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, das Recht auf Eigentum oder auch das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis verwirkt, der diese Grundrechte zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht“. Dieser Artikel, so Tauber weiter, sei ein scharfes Schwert.

Heftige Kritik an Vorschlag von Peter Tauber

Der stellvertretende Fraktionschef der FDP, Stephan Thomae, widerspricht Tauber energisch. „Die Meinungsfreiheit gehört zum innersten Kern unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung“, betont er gegenüber unserer Redaktion. „Man verteidigt sie nicht, indem man sie suspendiert.“ Ein Verfahren nach Artikel 18 sei extrem kompliziert. „In der Geschichte der Bundesregierung wurde der Antrag erst vier Mal gestellt. Alle vier Anträge wurden vom Bundesverfassungsgericht verworfen.“

Die richtigen Instrumente zur Bekämpfung der neuen Rechten fänden sich vor allem im Volksverhetzungsparagrafen, betont Thomae. „Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte sind die richtigen Organe zur Verfolgung der neuen Rechten, nicht das Verfassungsgericht.“

Die Innenexpertin der Linksfraktion, Ulla Jelpke, greift Tauber ebenfalls scharf an: „Wer so etwas fordert, arbeitet den demokratiefeindlichen Zielen der Naziterroristen in die Hände.“ AfD-Chef Jörg Meuthen wirft Tauber vor, aus dem Mord politisches Kapital zu schlagen, indem er AfD-Politiker für mitschuldig erkläre. Dies sei abstoßend, niederträchtig und falsch.

Der früheren CDU-Politikerin Erika Steinbach hielt Tauber vor, sie trage durch radikale Äußerungen eine Mitschuld an der Ermordung von Lübcke. Wörtlich hatte Tauber geschrieben: „Erika Steinbach, einst eine Dame mit Bildung und Stil, demonstriert diese Selbstradikalisierung jeden Tag auf Twitter. Sie ist (...) durch eine Sprache, die enthemmt und zur Gewalt führt, mitschuldig am Tod Walter Lübckes.“

Drohungen gegen mehrere Politiker nach Lübcke-Mord

Nach dem Mord an ihm sind bei mehreren Politikern neue Drohungen eingegangen. Wie die Polizei bestätigt, wurde unter anderem die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker bedroht. Sie war bereits 2015 bei einem Attentat lebensgefährlich verletzt worden. Außerdem soll auch der Bürgermeister des sauerländischen Altena, Andreas Hollstein, Morddrohungen erhalten haben, der auch schon Ziel eines Attentates war. Der Präsident des Städtetags, Burkhard Jung, spricht von einem flächendeckenden Problem: In ganz Deutschland werde versucht, Kommunalpolitiker zu beeinflussen, zu mobben und zu haten. Auch er selbst, so Jung, erstatte regelmäßig Anzeige.

Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sind gegen mehrere deutsche Politiker Morddrohungen eingegangen. Betroffen ist auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Video: dpa

Nach Ansicht von Innenminister Horst Seehofer (CSU) müssen die deutschen Sicherheitsbehörden im Kampf gegen Rechtsextremismus massiv verstärkt werden. Man sei sich zwar bewusst über die Entwicklung und die Gefahren. „Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir das alles vollständig, perfekt beherrschen“, sagte Seehofer. „Da müssen Bund, Länder und die Sicherheitsbehörden noch ein ganzes Stück besser werden.“ (AZ/lan)

