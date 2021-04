FDP: Grundrechte für Geimpfte dürfen nicht länger eingeschränkt werden

Exklusiv „Der Staat muss gegenüber jedem Einzelnen einen Grund haben, weshalb er Freiheiten einschränkt", sagt Volker Wissing von der FDP.

Die FDP begrüßt den geplanten Vorstoß der Bundesregierung, allen, die gegen das Corona-Virus geimpft sind, wieder mehr Freiheiten zu gewähren. „Nachdem wir wissen, dass Geimpfte das Virus nicht übertragen können, dürfen deren Grundrechte nicht länger eingeschränkt werden“, sagt FDP-Generalsekretär Volker Wissing unserer Redaktion. Er erinnert daran, dass es sich dabei keineswegs um Privilegien handle. „Der Staat muss gegenüber jedem Einzelnen einen Grund haben, weshalb er Freiheiten einschränkt“, sagt Wissing. „Geimpfte müssen sich deshalb wieder frei bewegen können.“

Auch ein am Wochenende fertiggestelltes Eckpunktepapier der Bundesregierung, das für den Gipfel am Montag bestimmt ist, wies in diese Richtung. Demnach könnten für vollständig gegen Covid-19 Geimpfte und für Genesene bei dem Zugang zu Ladengeschäften und bestimmten Dienstleistungen dieselben Ausnahmen eingeräumt werden, die für negativ Getestete gelten. Bei der Einreise würde in den meisten Fällen die Quarantäne wegfallen.

