FDP kritisiert Hilfspaket der EU in der Corona-Krise scharf

Florian Toncar ist finanzpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag. Er kritisiert die EU-Hilfen in der Corona-Krise.

Exklusiv Florian Toncar, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, kritisiert, dass die Staaten für die EU-Hilfskredite keine konkreten Bedingungen erfüllen müssten.

Das EU-Hilfspaket für Staaten, Unternehmen und Jobs in der Corona-Krise löst bei der FDP nicht nur Zustimmung aus. "Die Entscheidungen der Eurogruppe, Kredite durch den ESM und die Europäische Förderbank EIB zu vergeben, gehen in die richtige Richtung", sagt der finanzpolitische Sprecher der Partei, Florian Toncar, unserer Redaktion. "Dass die Staaten für die ESM-Kredite aber keine konkreten Bedingungen erfüllen müssen, führt auf die schiefe Ebene."

Der ESM ändere so langsam seinen Charakter. "Was als Hilfe zur Selbsthilfe unter Auflagen konzipiert war, wird zu einem allgemeinen Budgetinstrument der Eurozone umgewidmet", sagt Toncar, der zugleich Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion ist. Er kritisiert die Einigung der EU deshalb scharf. "Das ist, auch wenn die Corona-Krise natürlich nach besonderen Antworten verlangt, ein hoher langfristig bleibender Preis der gestrigen Einigung." Auch Eurobonds blieben ausdrücklich auf der politischen Agenda, sie werden sogar noch als "innovative Finanzierungen" verbrämt. "Unterm Strich hat die Bundesregierung daher in den politischen Streitfragen nichts erreicht", urteilt der FDP-Politiker. (AZ)

