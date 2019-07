vor 45 Min.

FDP will strengeres Rauchverbot an öffentlichen Plätzen

Darf an Bushaltestellen, Bahnsteigen und auf Spielplätzen bald nicht mehr geraucht werden? FDP und Grüne würden ein Verbot befürworten.

In Gaststätten und öffentlichen Verkehrsmitteln darf in den meisten Bundesländern seit Jahren nicht mehr geraucht werden. In Bayern gibt es den wohl strengsten Nichtraucherschutz. Doch wenn es nach der FDP geht, sollten Rauchverbote noch deutlich verschärft werden.

FDP fordert strengeres Rauchverbot im öffentlichen Raum

Der drogenpolitische Sprecher der Liberalen im Bundestag, Wieland Schinnenburg, fordert in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Rauchen muss überall dort verboten sein, wo Menschen nicht oder nur schwer ausweichen können: Öffentliche Spielplätze, Bushaltestellen oder Bahnsteige." Der FDP-Politiker setzt sich also für ein weitgehendes Rauchverbot an öffentlichen Plätzen in Deutschland ein.

Ein strengeres Rauchverbot wird gerade in Schweden etabliert. Dort gilt seit dem 1. Juli ein Rauchverbot in Restaurants - aber auch vor Gaststätten und Bars ist das Rauchen von Zigaretten und Co. untersagt. Dieser Vorstoß gehe FDP-Politiker Schinnenburg allerdings etwas zu weit. "Es ist nicht sinnvoll, das Rauchen vor Gaststätten zu verbieten. Dorthin muss niemand gehen und wir wollen ja gerade, dass in den Gaststätten nicht geraucht wird", sagte er dem RND. An Plätzen, wo man den Rauchern nicht ausweichen könnte, wie etwa an einer Bushaltestelle, sollte es jedoch verboten werden.

Grüne und Linke sind für Verbot von Tabakwerbung

Die Grünen sehen eine Verschärfung des Rauchverbots in Deutschlands durchaus positiv. "Deutschland kann von Schweden lernen, wie der Schutz vor dem Passivrauchen verbessert werden kann", bekräftigte Kirsten Kappert-Gonther, Sprecherin der Grünen für Drogenpolitik, gegenüber dem RND.

Klar gekennzeichnete Raucherzonen vor öffentlichen Gebäuden und Restaurants würden etwa dabei helfen, Nichtraucher vor dem Qualm zu schützen. Auch am Arbeitsplatz seien Rauchverbote wichtig. Wie die Grünen befürwortet auch die Linke ein Verbot von Tabakwerbung. Zuletzt hatte sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel überraschend offen gegenüber einem solchen Verbot gezeigt. (lare)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen