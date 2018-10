vor 57 Min.

Fall Chaschukdschi: Trump schickt Pompeo nach Saudi-Arabien Politik

Der Fall des verschwundenen Journalisten Chaschukdschi gibt weiter Rätsel auf. US-Präsident Trump schickt nun seinen Chefdiplomaten zur Aufklärung nach Riad. Zugleich verweist er immer wieder auf die Dementi der saudischen Führung - und präsentiert eine neue Theorie.

Im Fall des verschwundenen Journalisten Dschamal Chaschukdschi macht US-Präsident Donald Trump nun Druck bei der Aufklärung und schickt seinen Außenminister Mike Pompeo nach Saudi-Arabien.

Trump kündigte in Washington an, Pompeo werde noch am Montagvormittag nach Riad aufbrechen - und falls nötig, auch noch andere Orte besuchen und etwa in die Türkei weiterfliegen.

Er habe mit dem saudischen König Salman über den Fall gesprochen, sagte Trump. Dieser habe ihm allerdings nachdrücklich versichert, dass er nichts über das Verschwinden Chaschukdschis wisse.

Der US-Präsident versprach Antworten auf die vielen offenen Fragen in dem rätselhaften Fall. "Wir werden der Sache auf den Grund gehen", sagte er. Trump äußerte aber vorab bereits eine Theorie: Es habe sich für ihn so angehört, als könne Chaschukdschi eher Opfer boshafter Killer geworden sein - und damit nicht das Ziel eines staatlich beauftragten Mörderkommandos. Mit dieser Aussage ließ Trump auch erkennen, dass er inzwischen klar von Chaschukdschis Tod ausgeht.

Der saudische Regierungskritiker und Journalist Chaschukdschi, der als Kolumnist für die "Washington Post" gearbeitet hat, hatte am 2. Oktober das saudische Konsulat in Istanbul betreten, um Papiere für seine Hochzeit mit einer Türkin abzuholen. Seitdem ist er verschwunden. Türkische Regierungs- und Geheimdienstkreise streuen seit Tagen die These, dass Chaschukdschi im Konsulat getötet worden sei. Die Führung in Riad bestreitet dagegen vehement, dass sie für das Verschwinden des Mannes verantwortlich ist.

Trump sagte, das habe der saudische König auch in dem Telefonat mit ihm klargemacht. "Sein Dementi hätte nicht deutlicher ausfallen können", betonte der US-Präsident. "Ich kann nur berichten, was er mir gesagt hat. Und er hat auf sehr nachdrückliche Weise gesagt, dass er nichts davon weiß." Auch der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, der besonders enge Beziehungen zu Trumps Berater und Schwiegersohn Jared Kushner pflegt, wisse demnach nichts über die Hintergründe von Chaschukdschis Verschwinden.

Der US-Präsident hatte sich in dem Fall zunächst zurückgehalten. Saudi-Arabien ist der weltweit größte Käufer von US-Rüstungsgütern und ein enger Verbündeter des US-Präsidenten. Am Wochenende hatte Trump die Tonlage gegenüber Saudi-Arabien - auch auf Druck aus dem US-Kongress hin - aber verschärft und gemahnt, das Land müsse mit einer "schweren Bestrafung" rechnen, wenn Chaschukdschi von einem saudischen Kommando getötet worden sein sollte. Saudi-Arabien war daraufhin seinerseits auf kommunikativen Konfrontationskurs zu den USA gegangen.

Trump sagte, er habe dem saudischen König in dem Telefonat gesagt, wie wichtig die Aufklärung des Falles sei. "Die Welt schaut zu", betonte er. "Es ist sehr wichtig, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich glaube, das versteht er sehr gut." Der König habe gesagt, dass sein Land gemeinsam mit der Türkei an der Aufklärung arbeite.

Die türkischen Behörden wollten noch am Montagabend das saudische Konsulat im Stadtteil Levent durchsuchen. Der Sender CNN Türk berichtete unter Berufung auf Kreise des Außenministeriums, auch eine saudische Delegation wolle sich an der Aktion beteiligen. "Alles wird durchsucht", hieß es demnach aus dem Außenministerium. Auch die nahe gelegene Residenz des Konsuls werde inspiziert. Vor allem wolle man DNA-Spuren des verschwundenen Journalisten suchen.

CNN Türk berichtete weiter, es seien viele Reinigungsutensilien ins Konsulat gebracht worden. Dazu veröffentlichte der Sender Bilder eines Putzteams, das das Konsulat betritt.

Das Versprechen zur Durchsuchung des Konsulats hatte die saudi-arabische Regierung nach türkischen Angaben schon vergangene Woche gegeben, bisher aber nicht erfüllt. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Sonntagabend erstmals mit dem saudischen König Salman über das Verschwinden Chaschukdschis gesprochen. (dpa)

