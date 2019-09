Falls Notfallzentren nicht ausreichen, bedarf es einer Strafgebühr

Gesundheitsminister Spahn will in speziellen Notfallzentren entscheiden lassen, ob ein Patient ins Krankenhaus muss. Das System sollte aber überprüft werden.

Bei Sanitätern und Notärzten sitzt der Frust tief, weil ein Teil der Patienten wegen Nichtigkeiten und Wehwehchen den Krankenwagen ruft. Sie wollen sie sich nicht in das Wartezimmer einer Praxis setzen und hoffen darauf, in der Rettungsstelle des Krankenhauses schneller an die Reihe zu kommen.

Gerade am Wochenende, wenn die Praxen geschlossen haben, sind die Notfallambulanzen überfüllt. Stundenlanges Warten hat das zur Folge und Ärzte und Schwestern am Anschlag.

Gebühr könnte verhindern, Krankenwagen aus Bequemlichkeit zu rufen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat den Missstand erkannt und will ihn beseitigen. Spezielle Notfallzentren sollen künftig entscheiden, ob ein Patient ins Krankenhaus muss oder ob eine ambulante Behandlung genügt. Es wird sich zeigen, ob damit das Problem nur eine Ebene nach vorn verlagert wird.

Deshalb sollte zum Beispiel ein Jahr nach der Einführung dieser Zentren bewertet werden, ob sich immer noch zu viele Patienten aus Bequemlichkeit mit dem Krankenwagen dorthin bringen lassen.

In diesem Fall müsste die Politik noch einmal neu darüber nachdenken, ob sie nicht doch zur Strafgebühr greift. Sie könnte für die Fälle erhoben werden, die nicht stationär behandelt werden mussten.

