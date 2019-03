18:06 Uhr

Fernsehköchin Sarah Wiener geht in die Politik

Die Köchin und Unternehmerin Sarah Wiener kandidiert bei der Europawahl für die Grünen. Sie ist damit die Hoffnungsträgerin einer Partei in der Krise.

Von Mariele Schulze Berndt

Sarah Wiener geht in die Politik. Die Fernsehköchin und Unternehmerin kandidiert bei der Europawahl auf Platz 2 der grünen Wahlliste in Österreich. Angesichts des Aufwindes für Rechtspopulisten in Europa sei es wichtig, dass „Menschen aus der Zivilgesellschaft aufstehen und Verantwortung übernehmen. Ich gehöre dazu“, begründete die 56-Jährige am Wochenende ihre Kandidatur. Die Grünen seien die einzige Bewegung, „wo es wirklich um den Menschen geht“.

In nie da gewesener Einigkeit haben 95 Prozent der Delegierten des grünen Bundeskongresses sie am Wochenende formell nominiert und so wohl die Chancen der Grünen auf Einzug ins Europäische Parlament deutlich erhöht. Platz 1 der Liste wird von Parteichef Werner Kogler besetzt. Er will die Grünen in Österreich wieder aufbauen, nachdem sie 2017 nicht mehr ins Parlament gewählt worden sind. Die Spaltung der Partei, Personalquerelen und erhebliche finanzielle Probleme haben dazu geführt, dass die Grünen in Österreich seitdem ein politisches Schattendasein führen.

Die Grünen stecken in Österreich in der Krise

Nach Umfragen, die Anfang März veröffentlicht wurden, könnten die Grünen zwei ihrer derzeit drei Mandate im EU-Parlament einbüßen. Mit Sarah Wieners Prominenz und angesichts des großen öffentlichen Interesses am Klimaschutz hoffen sie, zumindest zwei Sitze retten zu können.

Die vielseitige Gastronomin und Kochbuchautorin Sarah Wiener wurde in Halle, Ostwestfalen geboren. Sie hat ihre Kindheit in Wien verbracht und hat dort seit kurzem wieder einen Wohnsitz. Ihr Vater ist Österreicher.

