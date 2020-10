22.10.2020

Feuer vor ehemals besetztem Haus "Liebig 34"

Mindestens ein Dutzend Vermummte sollen am Mittwochabend mehrere Brandsätze auf den Bereich vor das ehemals besetzte Haus "Liebig 34" in Berlin geworfen und so das Feuer an dem Gebäude ausgelöst haben.

Das teilte die Berliner Polizei am Donnerstagmittag mit. Man gehe bei dem Brand im Stadtteil Friedrichshain von einer vorsätzlichen Tat aus, wie die Beamten bereits zuvor auf Twitter geschrieben hatten. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt wegen schwerer Brandstiftung, versuchten Totschlags und schweren Landfriedensbruchs.

Nach Angaben aus der Mitteilung befanden sich zum Zeitpunkt der Attacke drei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma in dem Gebäude. Sie konnten unverletzt vor den Flammen fliehen.

Laut Polizei ereignete sich die Attacke gegen 21.15 Uhr. Die Angreifer warfen die Brandsätze in einen umzäunten Bereich vor dem Haus. Ein Brandsatz soll das Gebäude getroffen haben. Fensterrahmen des Hauses und Sperrmüll auf dem Gehweg fingen Feuer. Die Flammen schlugen demnach meterhoch.

© dpa-infocom, dpa:201022-99-33131/6 (dpa)

