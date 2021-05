Scholz gibt keine weitere Nothilfe für Kommunen

Exklusiv Der Bundesfinanzminister will Steuerausfälle nicht wieder ausgleichen. Doch der Städtetag fordert weitere Investitionen. Kritik kommt auch aus dem bayerischen Finanzministerium.

Städte und Gemeinden in Deutschland müssen sich darauf einrichten, dass ihnen die Bundesregierung die Ausfälle bei der Gewerbe- und Einkommensteuer kein zweites Mal ersetzt. Das ergibt sich aus einer Anfrage der Grünen an die Bundesregierung, die unserer Redaktion exklusiv vorliegt. Demnach hält Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) die Länder für zuständig, die aus der Zwangsschließung ganzer Wirtschaftszweige entstehenden Löcher im Etat auszugleichen. Es sei nun zuallererst Aufgabe der Länder, „durch zusätzliche Unterstützung ... die Finanzsituation der Kommunen in den nächsten Jahren zu verbessern“, heißt es in der Antwort aus dem Finanzministerium.

Bayerns Finanzminister Alfred Füracker will mehr Geld aus Berlin

Die Steuerschätzer gehen in ihrer aktuellen Prognose davon aus, dass die Bürgermeister im laufenden und im kommenden Jahr wegen der Pandemiebekämpfung jeweils rund zehn Milliarden Euro weniger an Steuern kassieren werden. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund appellierte an Bund und Länder, die Bürgermeister nicht im Regen stehen zu lassen und ein zweites Mal die Fehlbeträge zu decken. „Nur mit finanziell starken Städten und Gemeinden werden wir nach der Krise den Konjunkturmotor starten können“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Gerd Landsberg, unserer Redaktion. „Die Kommunen können durch Investitionen vor Ort den wirtschaftlichen Neustart unterstützen, daher darf jetzt nicht gegen die Krise angespart werden“.

Auch Bayerns Finanzminister Albert Füracker will mehr Geld von Scholz. „Es ist nicht zu verstehen, weshalb der Bund den Kommunen 2020 die Zähne langgemacht hat und sich nun plötzlich zurückzieht“, sagt der CSU-Politiker unserer Redaktion. Er sei bereit, den Städten und Gemeinden finanziell zu helfen, „aber ohne erneute Unterstützung durch den Bund ist kein Bundesland in der Lage, die Ausfälle bei der Gewerbesteuer vollumfänglich zu ersetzen“. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: Scholz will Kommunen nicht noch mal aushelfen

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.