Finanzpolster der gesetzlichen Krankenkassen wächst weiter

Mord an Journalisten

US-Senatoren beschuldigen Saudi-Kronprinz im Fall Khashoggi

US-Präsident Trump will Milliardendeals mit Saudi-Arabien nicht wegen des Mords an Khashoggi riskieren. Nach einem CIA-Briefing stellen sich Senatoren aus seiner eigenen Partei offen gegen Trump. Sie sind überzeugt, dass der saudische Kronprinz an der Tat beteiligt war.