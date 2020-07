Flächendeckende Corona-Tests in Bayern: Das ist des Guten zu viel

Die bayerische Staatsregierung ist bislang gut durch die Corona-Krise gesteuert. Die Test-Offensive ist jedoch des Guten zu viel, die Erkenntnis gering und die Sache zu teuer.

Markus Söder und die bayerische Staatsregierung haben in der Corona-Krise bislang einen ausgezeichneten Job gemacht. Zwar gibt es Kritiker, die behaupten, dass die Sicherheitsmaßnahmen samt Lockdown völlig überzogen waren, weil ja angeblich kaum etwas Schlimmes passiert sei. Tatsächlich ist aber hier relativ wenig passiert, weil eben so gut gehandelt wurde. Wie der Blick nach Großbritannien und in die USA, wo die politische Führung völlig versagt, beweist. Ursache und Wirkung sollte darum nicht vertauscht werden. Söder lag richtig. Schließlich ist Bayern das am stärksten vom Virus betroffene Bundesland.

Bayern sollte lieber in erster Linie Risikogruppen testen und Ressourcen aufsparen

Seine Idee aber, dass sich auf Kosten des Freistaates gleich die ganze bayerische Bevölkerung auf das Coronavirus testen lassen kann, ist des Guten diesmal zu viel. Da es sich bei jedem symptomlosen Patienten beim Test nur um eine unsichere Momentaufnahme handelt, ist der Erkenntnisgewinn gering und die Sache dafür zu teuer. Bayern sollte seine Ressourcen lieber für eine mögliche zweite Welle aufsparen. Und aktuell in erster Linie Risikogruppen testen. Denen sollte die Bevölkerung den Vortritt lassen. Und wie sich angesichts eines verhaltenen Interesses am Test zeigt, scheinen das die Menschen auch schon von ganz allein zu tun.

