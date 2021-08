Bund und Länder beschließen: 30 Milliarden Euro für Hochwasserschäden

Angela Merkel und die Länderchefs haben am Dienstag auch über einen Hilfsfonds für Flutopfer beraten. Hier finden Sie alle wichtigen Ergebnisse der Konferenz im Überblick.

Eigentlich wollte die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) erst wieder Ende August zusammentreffen, um über das weitere Vorgehen in der deutschen Corona-Politik zu beraten. Doch die Infektionszahlen steigen laut Robert-Koch-Institut erneut, und das viel schneller als im vergangenen Jahr.

Und noch ein weiteres wichtiges Thema gab es zu besprechen: nämlich, welche Hilfen die Flutopfer im Westen Deutschlands bekommen und wie die Republik künftig mit solchen Katastrophen umgehen soll. Hier finden sich die wichtigsten Entscheidungen dazu im Überblick.

Wiederaufbaufonds: So viel Geld gibt es für die Opfer der Flut

Um die Menschen in den von der Flut betroffenen Gebieten zu unterstützen, planen Bund und Länder, einen gemeinsamen Wiederaufbaufonds für die Flutopfer anzulegen. Genauer soll ein nationaler Fonds mit dem Titel "Aufbauhilfe 2021" als Sondervermögen des Bundes mit 30 Milliarden Euro eingerichtet werden.

Wie Bundeskanzlerin Merkel verkündete, würden etwaige Wiederaufbaumaßnahmen der Länder in Höhe von 28 Milliarden Euro je zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert werden. Die Beteiligung der Länder solle über einen Zeitraum von 30 Jahre erfolgen. Die Differenz von rund zwei Milliarden Euro erklärt sich durch Schäden an Bundeseinrichtungen. Denn im Zuge der Flutkatastrophe, die vor allem Regionen im Westen Deutschlands auftrat, hatte es auch Schäden etwa an Schienen Autobahnen oder Brücken gegeben.

Für den Fluthilfefonds ist ein Bundesgesetz geplant

Das Kabinett werde das entsprechende Gesetz in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch beschließen, kündigte die Kanzlerin an. Der Bundestag werde dieses voraussichtlich in einer Sondersitzung in der Woche darauf in erster Lesung beraten. Die Verabschiedung könnte dann in der für den 7. September vorgesehenen Sitzung erfolgen.

"Der Schaden ist deutlich höher, als bei anderen Hochwassern", sagte Merkel am Dienstag. Deshalb habe sie besonders "die große gemeinsame Bereitschaft" der Ministerpräsidentenkonferenz gefreut. Merkel würdigte auch die "umfassende Hilfsbereitschaft" von Ehrenamtlichen und Privatpersonen in den Flutgebieten.

Betroffen sind vor allem Regionen der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Dort hatten Unwetter mit Starkregen Mitte Juli eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst und ganze Landstriche verwüstet. Bislang wurden rund 190 Tote gezählt, mehrere Menschen gelten noch immer als vermisst. (mit dpa)

