Sarkozy steht schon wieder vor Gericht - diesmal als Zeuge

Der Ex-Präsident wollte die Aussage verweigern, dann ließ er sich doch nicht von der Polizei abholen. Diesmal geht es um viel Geld für teure Umfragen.

Nicolas Sarkozy kam am Dienstag aus freien Stücken zum Gericht. Die öffentliche Schmach, per Polizeiwagen abgeholt zu werden, wollte sich der ehemalige französische Präsident ersparen. Ganz freiwillig war sein Erscheinen beim Prozess um die zweifelhafte Vergabe von Umfrage-Aufträgen während seiner Amtszeit von 2007 bis 2012 trotzdem nicht: Nachdem Sarkozy seine Zeugenaussage verweigern wollte, ordnete das Gericht sein Erscheinen an. Denn dies, so Vorsitzender Richter Benjamin Blanchet, sei „notwendig für die Offenlegung der Wahrheit“. Blanchet kam damit einer Forderung der Antikorruptions-Vereinigung „Anticor“ nach, die als Nebenklägerin auftritt.

Meinungsforscher wollten wissen, was die Franzosen von Sarkozys Ehe mit Carla Bruni hielten

Gleich zu Beginn machte Sarkozy klar, dass er von seinem Schweigerecht Gebrauch machen werde, um die Verfassung zu schützen: „Das Wichtigste von allem, was über meine Person und den Rahmen dieses Gerichts hinausgeht, ist die Gewaltenteilung. Ich habe nicht über die Art, wie ich mein Amt ausgeübt habe, Rechenschaft abzulegen.“ Er wolle sich nicht vor einem „politischen Tribunal“ wiederfinden.

In zwei Prozessen wegen Korruption sowie illegaler Wahlkampffinanzierung war der 66-jährige Ex-Staatschef in diesem Jahr jeweils zu Haftstrafen verurteilt worden, die er in Hausarrest mit elektronischer Fußfessel absitzen soll; er ging allerdings in Berufung. Dieses Mal drohen ihm keine strafrechtlichen Konsequenzen. Allerdings deckt die sogenannte „Umfragen-Affäre“ einmal mehr auf, wie unter Sarkozy ein System der Günstlingswirtschaft herrschte, in dem äußerst nonchalant mit öffentlichen Geldern umgegangen wurde. Fünf ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Berater sitzen auf der Anklagebank. Ohne Ausschreibung oder Bekanntmachung waren insgesamt 7,5 Millionen Euro für hunderte Umfragen ausgegeben worden, welche laut Staatsanwaltschaft dem damaligen Präsidenten nutzten. So wurden die Menschen auch über ihre Meinung zur 2008 geschlossenen Ehe mit dem früheren Model Carla Bruni befragt.

Heimliche Aufnahme mit Diktiergerät

Unter den Angeklagten befinden sich die Umfrage-Experten Pierre Giacometti und Patrick Buisson, an die die Aufträge gingen. Der Politologe Buisson, der dem rechtsextremen Lager zugerechnet wird, galt zeitweise als „Guru“ Sarkozys und als mitverantwortlich für dessen immer rechter werdende Positionen. Neben dem Vertrag, der Buisson bis zu 1,5 Millionen Euro jährlich einbrachte, erhielt dieser monatlich 10.000 Euro für seine Beratertätigkeit. Buisson selbst sagte aus, er habe eine „Dienstleistung mit hohem Mehrwert“ angeboten und zudem „psychologisches Coaching“ für den Präsidenten betrieben, der „Höhen und Tiefen“ durchlebte. Beide Männer sind nicht mehr gut aufeinander zu sprechen, seit Aufnahmen, die Buisson von Gesprächen mit Sarkozy heimlich mit einem Diktiergerät gemacht hatte, an die Medien geraten waren. So manche Peinlichkeiten wurden publik wie Sarkozys Überlegung, seinem damaligen Premierminister François Fillon „voll eins in die Fresse“ zu geben.