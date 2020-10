vor 18 Min.

Frankreich geht härter gegen radikalen Islamismus vor

Eine Frau zündet eine Kerze an: Zahlreiche Menschen haben sich nach der brutalen Ermordung eines Lehrers am Wochenende zu einer Solidaritätsdemonstration in Paris versammelt.

Frankreichs Staatschef Macron hat einen stärkeren Kampf gegen "radikalen Islamismus" angekündigt. Das mutmaßlich terroristische Attentat gegen einen Lehrer hat die Debatte nun mächtig angefacht. Ein Minister spricht bereits von "Fatwa".

Nach der brutalen Ermordung eines französischen Lehrers verschärfen Staatschef Emmanuel Macron und die Mitte-Regierung ihr Vorgehen gegen den radikalen Islamismus.

Wie Innenminister Gérald Darmanin im Radiosender Europe 1 sagte, gab es zahlreiche Polizeieinsätze gegen "Dutzende Personen" aus dem radikalisierten Milieu. Einsätze dieser Art sollten in den kommenden Tagen fortgesetzt werden. Er werde auch das Verbot von zwei Vereinen vorschlagen, die der Republik feindlich gesinnt seien, sagte der Ressortchef.

Der 47-jährige Geschichtslehrer Samuel Paty war am Freitag in einem Vorort nordwestlich von Paris auf offener Straße enthauptet worden. Der 18 Jahre alte Tatverdächtige mit russisch-tschetschenischen Wurzeln wurde von der Polizei erschossen. Kurz nach der Tat hatte dieser im Netz noch damit geprahlt und geschrieben, der Pädagoge habe den Propheten Mohammed herabgesetzt. Der Lehrer hatte zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt. Daraufhin mobilisierte der Vater einer Schülerin massiv im Netz gegen ihn. Macron sprach unmittelbar nach dem Verbrechen von einem islamistischen Terrorakt.

Innenminister Darmanin sagte, dass der Vater, der im Netz gegen den Lehrer mobilisiert hatte, und andere "eine Fatwa gegen den den Lehrer erlassen" hätten. Es gebe kein anderes Wort. Eine Fatwa ist im Islam eine Rechtsauskunft, um ein religiöses oder rechtliches Problem zu klären. Weltweit negative Schlagzeilen machte der Begriff, als der iranischen Revolutionsführer Ajatollah Khomeini 1989 eine Todesdrohung gegen den britischen Schriftsteller Salman Rushdie wegen Gotteslästerung aussprach.

Die französischen Anti-Terror-Ermittler nahmen laut Medien elf Menschen in Gewahrsam, um mehr Informationen über den Tatverdächtigen zu bekommen. Die Fahnder wollen auch herausfinden, ob der Attentäter möglicherweise Hintermänner hatte.

Der Tod des Pädagogen Paty bewegt ganz Frankreich, das seit Jahren vom islamistischen Terrorismus erschüttert wird. Zehntausende Menschen waren am Sonntag unter dem Motto "Je suis Samuel" oder "Je suis Prof" ("Ich bin Lehrer") auf die Straße gegangen, um für Meinungsfreiheit einzutreten. Bei islamistischen Terroranschlägen wurden in den vergangenen Jahren mehr als 250 Menschen getötet.

Ein Verteidigungsrat unter Vorsitz Macrons beschloss am Sonntagabend, die Sicherheit im Schulbereich zu verbessern. Wie Élyséekreise berichteten, sollen zudem Online-Plattformen verstärkt überwacht werden, um bei Gewaltaufrufen schneller eingreifen zu können. Der Anschlag löste eine breite politische Debatte aus. Macrons Erzfeindin, die Rechtspopulistin Marine Le Pen, sagte, die "Ausrottung des Islamismus auf französischem Boden" sei eine Pflicht.

Macron hatte bereits zu Monatsbeginn in einer Rede angekündigt, stärker gegen den "radikalen Islamismus" vorzugehen. Dieser versuche, im Land eine Parallelgesellschaft mit anderen Werten zu errichten. Macron kündigte damals an, es werde künftig einfacher für die Behörden sein, Vereine aufzulösen. Innenminister Darmanin will nach eigenen Angaben die Vereine CCIF (Collectif contre l'islamophobie en France) und Baraka City auflösen. CCIF wehrte sich schon vor der Ankündigung via Twitter, es gebe eine Hasskampagne gegen die Organisation.

Der Deutsche Lehrerverband äußerte sich bestürzt über die Tötung von Paty. "Als Vertreter der deutschen Lehrkräfte sind wir entsetzt über diesen Mord an einem französischen Kollegen, dem nichts anderes zum Verhängnis geworden ist, als dass er seine Pflicht erfüllt hat, nämlich Kindern und Jugendlichen die Werte der Demokratie, Meinungsfreiheit, Menschenwürde und Toleranz zu vermitteln und näher zu bringen", erklärte der Verbandsvorsitzende Heinz-Peter Meidinger laut einer Mitteilung.

