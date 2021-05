Franziska Giffey tritt als Familienministerin zurück

Familienministerin Franziska Giffey hat ihren Rücktritt angekündigt. Hintergrund sind Vorwürfe, Giffey habe Teile ihrer Doktorarbeit abgeschrieben.

Familienministerin Franziska Giffey hat ihren Rücktritt angekündigt. Hintergrund sind Vorwürfe, Giffey habe Teile ihrer Doktorarbeit aus dem Jahr 2010 abgeschrieben. Die Plagiatsaffäre schwelt bereits seit 2019. Am Mittwoch bat die 43-jährige SPD-Politikerin Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) um ihre Entlassung.

Schon zu Beginn des Verfahrens hatte sie gesagt: Sollte ihr der Doktortitel entzogen werden, werde sie als Ministerin zurücktreten. Eine erste Überprüfung der Freien Universität Berlin endete zunächst mit einer Rüge, ihren Doktorgrad durfte Giffey behalten. Doch die Kritik an Giffeys Dissertation im Fach Politikwissenschaft mit dem Titel „Europas Weg zum Bürger – Die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft“ riss nicht ab.

Plagiatsvorwürfe: Nach der ersten Überprüfung bekam Giffey eine Rüge

Nachdem die Freie Universität Berlin angekündigt hatte, ihre umstrittene Promotion ein zweites Mal zu überprüfen, verzichtete die Familienministerin im November dann von sich aus auf ihren Doktortitel. „Was mich als Mensch ausmacht, liegt nicht in diesem akademischen Grad begründet“, sagte Giffey zu diesem Zeitpunkt. Kernpunkt der Plagiatsdiskussion ist, ob ihre Zitierfehler minderschwere Verfehlungen sind, für die eine Rüge ausreicht, oder doch ein größeres Plagiat. Das würde eine Aberkennung des Titels bedeuten.

Das zweite Prüfgremium warf Giffey schließlich „objektive Täuschung“ bei 27 Textstellen vor. Als Familienministerin tritt sie zurück, ihre Kandidatur für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin will Giffey aber aufrecht erhalten.

Nach Rücktritt: Serpil Midyatli als mögliche Nachfolgerin für Franziska Giffey

Wer Giffey nachfolgt, ist noch unklar. Als aussichtsreiche Kandidatin gilt in SPD-Kreisen die schleswig-holsteinische SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli. Die 45-jährige Tochter türkischer Einwanderer ist seit Dezember 2019 stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende. Langjährige politische Erfahrung sammelte sie als stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Kieler Landtag.

Midyatli ist Geschäftsfrau und Mutter zweier Kinder. Würde sie für Giffey ins Kabinett aufrücken, wäre sie die erste deutsche Bundesministerin muslimischen Glaubens. Sie hat bereits am Wahlprogramm für SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mitgewirkt und dabei die Themen Migration und Familie bearbeitet.

Franziska Giffey: Erklärung zum Rücktritt im Wortlaut

Nach ihrem Rücktritt veröffentlichte Giffey folgende Erklärung: „In den letzten Tagen sind erneut Diskussionen um meine Dissertation aus dem Jahr 2010 aufgekommen. Nachdem die Freie Universität Berlin bereits im Jahr 2019 eine zweite Überprüfung der Arbeit vorgenommen und eine Entscheidung auf Nichtaberkennung des Titels getroffen hat, wurde das Verfahren im Jahr 2020 erneut aufgerollt. Dies geschah über ein Jahr nach dem abschließenden und rechtskräftigen Verwaltungsakt aus dem Jahr 2019.

Ich habe daraufhin erklärt, meinen Titel nicht mehr zu führen, unabhängig vom Ausgang des Verfahrens. Das neu eingesetzte Gremium hat seinen Prüfbericht nun abgeschlossen. Die Freie Universität Berlin hat mir bis Anfang Juni Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, die ich wahrnehmen werde. Danach soll das noch laufende Verfahren abgeschlossen werden.

Die Mitglieder der Bundesregierung, meine Partei und die Öffentlichkeit haben aber schon jetzt Anspruch auf Klarheit und Verbindlichkeit. Daher habe ich mich entschieden, die Bundeskanzlerin um Entlassung durch den Bundespräsidenten aus meinem Amt als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu bitten.

Ich stehe weiterhin zu meiner Aussage, dass ich meine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben habe – so wie ich es vor 12 Jahren für richtig gehalten und mit der wissenschaftlichen Begleitung meiner Arbeit durch eine Professur im Fachbereich Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin abgestimmt habe. Ich bedauere, wenn mir dabei Fehler unterlaufen sind. Sollte die Freie Universität in ihrer nunmehr dritten Überprüfung meiner Arbeit zu dem Ergebnis kommen, mir den Titel abzuerkennen, werde ich diese Entscheidung akzeptieren. Bereits heute ziehe ich die Konsequenzen aus dem andauernden und belastenden Verfahren. Damit stehe ich zu meinem Wort.

Ich bin stolz darauf, was ich in über drei Jahren Regierungsarbeit im Bund erreichen konnte. Gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit der Bundeskanzlerin, den Kolleginnen und Kollegen im Kabinett und mit den Bundestagsabgeordneten der Koalitionsfraktionen ist es mir gelungen, alle Aufträge aus dem Koalitionsvertrag in meinem Ressort durch die Kabinettsbeschlussfassung zu bringen.

Ich danke allen, die dabei mitgeholfen haben, für ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit.

Was meine Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin betrifft, habe ich immer klar gesagt: Die Berliner SPD und die Berlinerinnen und Berliner können sich auf mich verlassen. Dazu stehe ich. Mein Wort gilt. Als Berlinerin konzentriere ich mich jetzt mit all meiner Kraft auf meine Herzenssache: Ganz sicher Berlin.“

