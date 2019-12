vor 24 Min.

Fridays for Future: Shitstorm nach geschmacklosem Tweet

Ein Demonstrationszug von Fridays For Future zieht über die Reinhardtstraße in Berlin. Die Bewegung hat mit einem Tweet einen Shitstorm ausgelöst.

Mit einem satirisch gemeinten Tweet hat Fridays for Future heftige Kritik ausgelöst. Unterstützung erhalten die Aktivisten von den "Grandparents for Future".

Es sollte offenbar ein Scherz sein, doch dieser ging nach hinten los: Fridays for Future erlebt nach einer satirisch gemeinten Aussage einen Shitstorm auf Twitter. Ausgelöst hat die ganze Aufregung folgender Tweet: "Warum reden uns die Großeltern eigentlich immer noch jedes Jahr rein? Die sind doch eh bald nicht mehr dabei." Diesen Beitrag veröffentlichte die Gruppe Fridays for Future Germany am Montag gegen 10 Uhr.

Warum reden uns die Großeltern eigentlich immer noch jedes Jahr rein? Die sind doch eh bald nicht mehr dabei. #weihnachtenundklimakrise — Fridays For Future Germany (@FridayForFuture) December 23, 2019

Vielen Twitter-Nutzern ging der Spruch deutlich zu weit. Nach gut sechs Stunden gab es mehr als 3000 Kommentare unter dem Beitrag - viele Nutzer zeigten sich wütend oder betroffen. Die Aussage sei respektlos und beleidige die komplette Großelterngeneration, so der Tenor vieler Antworten. Manche Nutzer amüsierten sich allerdings auch über den Spruch.

Politiker meldeten sich ebenfalls zu Wort. So nannte FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff den Tweet "pure Menschenverachtung".

Auch das Bundesumweltministerium reagierte: "#Klimaschutz geht alle an und ist eine gesellschaftliche Aufgabe über ALLE Generationen hinweg", schrieb das Ministerium am Nachmittag auf Twitter.

#Klimaschutz geht alle an und ist eine gesellschaftliche Aufgabe über ALLE Generationen hinweg. https://t.co/xsnTQp3Z8h — Bundesumweltministerium (@bmu) December 23, 2019

Lockerer sah das die Initiative Grandparents for Future: "Immerhin haben die Kids auch nach diesem Klimakatastrophen-Jahr den Humor nicht verloren", schrieb die Gruppe auf Twitter. "Großelterliche & gelassene Grüße", fügte sie noch hinzu.

Immerhin haben die Kids auch nach diesem Klimakatastrophen-Jahr den Humor nicht verloren. Wir können über diesen Tweet lachen - andere hoffentlich auch. Großelterliche & gelassene Grüßehttps://t.co/AnhYqsL0ko — GrandparentsForFuture (@GrandparentsFo4) December 23, 2019

Der Tweet von Friday for Future ist mit dem Hashtag #weihnachtenundklimakrise versehen. Unter diesem Hashtag sammeln die Aktivisten Aussagen, die sowohl auf Weihnachten als auch auf die Klimakrise bezogen sein könnten.

Als die Zahl der heftigen Reaktionen anstieg, wies Friday for Future zuerst noch einmal darauf hin, dass es sich bei der Aussage um einen Scherz gehandelt habe. "Was darf Satire?" kommentierten die Aktivsten unter ihre ursprüngliche Aussage.

Nichtsdestotrotz entschuldigten sich die jungen Klimaaktivisten wenig später: "Wir möchten uns aufrichtig bei allen entschuldigen, die sich durch unseren satirisch gemeinten Tweet heute Morgen verletzt gefühlt haben. Auch die tolle Unterstützung unzähliger Großeltern wollen wir nicht geringschätzen." (jako mit dpa)

Wir möchten uns aufrichtig bei allen entschuldigen, die sich durch unseren satirisch gemeinten Tweet heute Morgen verletzt gefühlt haben. Auch die tolle Unterstützung unzähliger Großeltern wollen wir nicht geringschätzen. Wir wünschen erholsame Tage nach diesem aufregenden Jahr! — Fridays For Future Germany (@FridayForFuture) December 23, 2019

