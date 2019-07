vor 18 Min.

Führung der NRW-AfD tritt bei Parteitag bis auf drei Mitglieder zurück

Helmut Seifen und ein Großteil des zwölfköpfigen AfD-Landesvorstandes in NRW sind am Samstag zurückgetreten.

Von 12 Vorstandsmitgliedern der nordrhein-westfälischen AfD sind bei einem Parteitag am Samstag im Minutentakt neun zurückgetreten. Übrig bleiben drei Hardliner.

Der Machtkampf in der nordrhein-westfälischen AfD hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Nach einem erbitterten Führungsstreit trat der als gemäßigt geltende Co-Vorsitzende Helmut Seifen am Samstag mit einem Großteil des zwölfköpfigen Landesvorstandes zurück. Der zweite Vorsitzende Thomas Röckemann und zwei weitere Vorstandsmitglieder bleiben vorerst im Amt. Mehrere Anträge auf ihre Abwahl erreichten beim vorgezogenen Parteitag in Warburg nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit. Röckemann gilt als Sympathisant des "Flügels" um den Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke.

Helmut Seifen wirft Höcke-Anhängern vor, AfD bundesweit zu spalten

Der eigentlich auf zwei Tage angesetzte Parteitag wurde nach dem Zerfall des Vorstandes nach nur einem Tag beendet. Der mit rund 5300 Mitgliedern größte AfD-Landesverband hat jetzt nur noch eine dreiköpfige Rumpfführung. Der nächste reguläre Parteitag steht Ende des Jahres an. Dann muss der gesamte Vorstand neu gewählt werden. Der von Teilen des Vorstands schon in Warburg geforderte komplette Neuanfang des Landesverbandes scheiterte damit zunächst.

Seifen warf in einer hitzigen und lautstarken Debatte den Anhängern des rechtsnationalen "Flügels" um Höcke vor, die Partei in NRW und bundesweit zu unterwandern und zu spalten. In entscheidenden politischen Fragen handelten Höckes "willfährige Werkzeuge" nicht im Interesse des Landesverbandes, sagte er. "Ihre Loyalität gilt in erster Linie dem "Flügel"." Damit spielte er vor allem auch auf seinen Co-Vorsitzenden Röckemann an. Die AfD dürfe nicht zulassen, dass der stärkste Landesverband zu einem "Satellitenverband" verkomme, sagte Seifen.

AfD-Landesvorsitzender Röckemann lehnt Rücktritt ab

Mit Röckemann sei eine pragmatische Arbeit nicht möglich. Er habe Maßnahmen gegen Mitglieder wegen parteischädigenden Verhaltens verzögert und keines der elf Parteiordnungsverfahren mitgetragen. Wegen der "Machenschaften" der "Flügel"-Anhänger, die die AfD NRW bis in die Kreisverbände unterwanderten, sei "der Bestand der Partei in großer Gefahr", sagte Seifen.

Röckemann lehnte einen Rücktritt ab und rief die "Amtsmüden" zum Rücktritt auf: "Ich für meinen Teil habe die Eier, das, was ich angefangen habe, auch durchzuziehen", sagte er. Er wolle die frei gewordenen Plätze im Vorstand "mit guten Leuten besetzen", sagte Röckemann. (dpa)

