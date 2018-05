Fünf Gründe Oettingers für einen größeren EU-Haushalt

Flüchtlingsunterkunft in BaWü

Baskische Separatisten

Nach fast 60 Jahren: Baskische ETA gibt Auflösung bekannt

Der letzte große bewaffnete Aufstand in Westeuropa ist beendet: Sieben Jahre nach Verkündung des Gewaltverzichts löst sich die baskische Separatistenorganisation ETA auf. Was bleibt, ist die Erinnerung an Jahrzehnte voller Angst und Anschläge.