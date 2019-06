Gegensätzliche Organspende-Initiativen im Bundestag

Chancen stehen schlecht

Wer wird EU-Kommissionschef? - CSU-Vize Weber wohl nicht

Kanzlerin Merkel und ihre Kollegen beraten am Sonntag in Brüssel erneut über die Besetzung von Topjobs in der EU. Bis dahin dürften die Chancen des CSU-Politikers Manfred Weber endgültig geklärt sein.