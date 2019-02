11:02 Uhr

Gelähmter Präsident tritt noch einmal an - Viele Bürger sind beunruhigt Politik

Der schwerkranke Abdelaziz Bouteflika will zum fünften Mal Präsident von Algerien werden. Doch die Zweifel wachsen, ob der 81-Jährige noch alles mitbekommt.

Von Martin Gehlen

„Bei dem Motiv für das Plakat zögern wir noch“, prustet der fette General, der mit seinem breiten Hintern auf einem Topf sitzt, auf dem das Wort Volk geschrieben steht. „Bouteflika kandidiert für ein fünftes Mandat“, steht über der Karikatur der algerischen Zeitung Liberté. Zwei Wahlkampfmotive zur Auswahl hängen an der Wand – ein weißes Gespenst mit schwarzen Hohlaugen oder ein von Kopf bis Fuß bandagierter Todkranker.

Wie der Zeichner reagieren dieser Tage viele Algerier – mit Zynismus, aber auch mit Beunruhigung auf die weitschweifige Proklamation aus dem Präsidentenpalast, mit der der 81-jährige Abdelaziz Bouteflika jetzt seine Kandidatur für eine fünfte Amtszeit ausrufen ließ. Er habe ein unstillbares Verlangen, seinem Volk zu dienen, hieß es in dem Text, den seine Entourage aufgesetzt hatte. „Russisches Roulette“ titelte die Zeitung El-Watan und nannte die Ankündigung "erschreckend". Sie werde die vorhandenen Probleme des Landes nur weiter vergrößern.

Generationswechsel in Algerien lässt auf sich warten

Denn niemand weiß, ob der Greis an der Spitze überhaupt noch mitbekommt, was im eigenen Land vorgeht. Seit sechs Jahren sitzt Bouteflika im Rollstuhl, gezeichnet von einem Schlaganfall, ein Gelähmter, der meist mit offenem Mund und glasigen Augen vor sich hinstarrt. Seine letzte Rede an die Landsleute, von denen 70 Prozent jünger als 30 Jahre alt sind, hielt er 2012 in der Stadt Setif im Osten. „Meine Generation hat ihre Aufgabe erfüllt“, rief er damals.

„Ihr Jungen müsst die Fackel übernehmen“ – einen Satz, den er drei Mal wiederholte. Die Generation, die das Land 1962 von den Franzosen befreit hat, habe nicht mehr die Kraft, weiterzumachen. „Algerien liegt nun in euren Händen, kümmert euch darum“, beschwor er den Nachwuchs.

Doch der Generationswechsel lässt weiter auf sich warten. Seit der Unabhängigkeit dominiert die Nationale Befreiungsfront FLN, hervorgegangen aus der einstigen Befreiungsbewegung gegen die Kolonialherrschaft. Die betagten Helden weigern sich, ihr Land in jüngere Hände zu übergeben. Die Veteranen brüsten sich, ihre von Frankreich ruinierte Heimat zu einem modernen Staat gemacht haben. Die Nachfahren dagegen fühlen sich an die Seite geschoben. Ein Viertel der 42-Millionen-Bevölkerung lebt in Armut. 30 Prozent wollen nur eins – weg aus ihrer Heimat, wo sie für sich keine Perspektive mehr sehen. Arbeitslosigkeit, Wohnungsmangel und Behördenwillkür prägen den Alltag. Korruption und Staatsmafia bilden seit Jahrzehnten einen undurchdringlichen Filz.

Keine ernsthafte Konkurrenz für Bouteflika

Trotzdem muss „Boutef“, wie ihn viele Landsleute nennen, am Wahltag keine ernsthafte Konkurrenz fürchten. Beim letzten Mal 2014 wurde er mit 81,5 Prozent gewählt, in zwei Monaten dürfte das Ergebnis ähnlich aussehen.

