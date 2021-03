18:49 Uhr

Genereller Lockdown bis 18. April offenbar beschlossen - Beratungen unterbrochen

Ein offizieller Beschluss über die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern steht noch aus. Die Verlängerung des Lockdowns gilt jedoch als sehr wahrscheinlich.

Von Christian Grimm

Das Coronavirus treibt die Ministerpräsidenten der Bundesländer und die Bundeskanzlerin erneut zu schmerzhaften Entscheidungen. Bereits vor dem Corona-Gipfel am Montag, 22. März 2021, deutete viel daraufhin, dass die Regierungschefs ihren vor drei Wochen beschlossenen Corona-Plan zerreißen müssen. Das Virus hat sie schlicht überholt.

Corona-Gipfel ausgesetzt: Merkel offenbar unzufrieden

Kurz nach Beginn der Bund-Länder-Konferenz am Montagnachmittag verdichteten sich die Hinweise auf eine Verlängerung des Lockdowns. Wie die Deutsche-Presse-Agentur aus mehreren Quellen aus den Beratungen erfuhr, soll der bestehende Lockdown in Deutschland grundsätzlich bis zum 18. April verlängert werden. Diese Maßnahme ging auch aus einer Beschlussvorlage von Sonntagabend hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Darin hieß es außerdem weiter, die Anfang März beschlossene Notbremse-Regelung müsse "konsequent umgesetzt werden".

Noch steht ein endgültiger und offizieller Beschluss über künftige Maßnahmen aus. Zur Stunde beraten Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten über konkrete Regelungen mit Blick auf die Osterzeit. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus mehreren Quellen in Erfahrung bringen konnte, sind die Beratungen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise unterbrochen worden. Wie es hieß, habe sich Merkel zuvor unzufrieden gezeigt. Die bisher geeinten Maßnahmen seien nicht ausreichend, um die Infektionsdynamik zu brechen, habe Merkel gesagt. So könne man in der Öffentlichkeit nicht bestehen.

Beschlussvorlage zum Corona-Gipfel: Was würde ein weiterer Lockdown bedeuten?

Der ursprüngliche Plan hatte vorgesehen, dass bei Inzidenzwerten zwischen 50 und 100 die Terrasse von Cafés und der Freisitz von Wirtshäusern für Gäste mit aktuellem Schnelltest öffnen dürfen. Gleiches galt für Kinos, Theater und die Opernhäuser. Doch davon entfernt sich Deutschland mit wenigen Ausnahmen immer stärker. Selbst die Bundesländer, in den die Sieben-Tagen-Inzidenz noch unter dem Wert von 100 Neuangesteckten liegt, sind vorsichtig und wollen den Spielraum nicht voll auskosten, den ihnen das Papier einräumen würde. Denn überall häufen sich die Ausbrüche und es sieht nicht danach aus, dass sich das Virus rasch stoppen lässt.

Der Entwurf zu den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz enthält eine Passage, die wegen des exponentiellen Wachstums weitere Verschärfungen ("zusätzliche Maßnahmen") für Landkreise mit einer Inzidenz über 100 vorsieht. Der komplette Passus steht aber in eckigen Klammern, was bedeutet, dass darüber verhandelt werden muss, weil er besonders strittig ist. Unter anderem ist die Rede von einer nächtlichen Ausgangsbeschränkung bis 5 Uhr, "sofern dem nicht gewichtige Gründe entgegenstehen". Die Anfangsuhrzeit ist hier offen gelassen.

Corona-Gipfel: Keine Ausnahmen für Osterfeiertage

Ostern gemeinsam mit der größeren Familie oder mit Freunden wird es wohl auch in diesem Jahr nicht geben. Darauf haben sich die Ministerpräsidenten der Bundesländer und Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) am frühen Montagabend nach übereinstimmenden Medienberichten verständigt.

Zunächst fand sich in der Beschlussvorlage über den künftigen Corona-Kurs eine Ausnahme bei den strengen Kontaktbeschränkungen. Zwischen dem 2. und 5. April sollten Treffen mit vier Verwandten erlaubt sein, die nicht dem eigenen Hausstand angehören. "Das besonnene Verhalten der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland während der Weihnachtstage hat eindrucksvoll gezeigt, wie Familienzusammenkünfte sicher gestaltet werden können", heißt es in dem Papier vom Sonntag. Allerdings steht diese Passage in eckigen Klammern und muss somit verhandelt werden.

Bayerns-Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) drängte seine Amtskollegen vor dem Treffen, dass die beschlossene Notbremse bei einem Inzidenzwert von 100 auch wirklich in den betroffenen Städten und Landkreisen gezogen wird.

Das würde bedeuten, dass Geschäfte wieder schließen müssen und nur noch Treffen mit einer Person, die nicht zum Haushalt gehört, erlaubt sind. Sachsen-Anhalts Landeschef Reiner Haseloff (CDU) hat sich hingegen öffentlich dagegen positioniert und hält Öffnungsschritte trotz steigender Infektionszahlen für denkbar. Die Nordländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern halten sich Hintertüren offen. An den Küsten haben Hoteliers und Wirte die Osterurlauber noch nicht abgeschrieben. Das Thema Reisen ist ein Knackpunkt der Beratungen.

Corona-Gipfel am 22. März: Knackpunkte bei Tourismus, Schulen und Kindergärten

Söder verlangte für die Entscheidung eine Prognose über die Infektionszahlen durch das Robert Koch-Institut. Das RKI soll nach seinem Dafürhalten zugleich abschätzen, wie hoch die Infektionsgefahr in Ferienwohnungen und Ferienhäusern ist. Der CSU-Vorsitzende forderte außerdem verpflichtende Tests und eine obligatorische Quarantäne für Reiserückkehrer aus dem Ausland. Beide Punkte finden sich auch in der Beschlussvorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz. Darin angemerkt ist auch ein Sonderprogramm des Bundes für Gastronomie und Tourismus für den Fall, dass Hotels und Gaststätten über Ostern geschlossen bleiben.

Der zweite Knackpunkt der Beratungen liegt bei Schulen und Kindergärten. Zuletzt steckten sich vermehrt Kinder und Jugendliche mit dem Erreger an. In Bayern schließen Kindergärten und Schulen, wenn in einer Region der 100er-Warnwert überschritten ist. Die Erfahrungen aus der zweiten Welle lehren, dass es mehrere Wochen dauert, um den Erreger wieder in den Griff zu bekommen. In der Beschlussvorlage ist vorgesehen, dass Schulen und Kindergärten bei einer Inzidez über 100 schließen sollen, wenn ein zweimaliger Corona-Test pro Woche für Erziehungs- und Lehrkräfte sowie alle Schüler oder betreuten Kinder nicht sichergestellt ist. Bei einer Inzidenz über 200 sollen Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen demnach unabhängig von den Corona-Testmöglichkeiten schließen.

Die Grünen betonen derweil den hohen Stellenwert des Rechts auf Bildung. Daher und auch wegen der Belastung von Familien sei es wichtig, Schulen und Kitas so lange wie möglich offen zu halten, sagt die bildungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen, Margit Stumpp, unserer Redaktion. Dafür sollten unter anderem Lernräume außerhalb von Schulen und zusätzliche Pädagogen finanziert werden, um Abstände einzuhalten. Stumpp sagt aber auch: "Sollten die Infektionszahlen vor Ort massiv steigen, sind Schließungen unvermeidbar."

In Nordrhein-Westfalen lehnt Ministerpräsident Armin Laschet Schulschließungen ab und will sie so lange wie möglich vermeiden. "Wenn wir öffnen, als erstes bei den Schulen und wenn wir schließen, als letztes bei den Schulen", erklärte Laschet. (mit dpa)

