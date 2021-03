vor 33 Min.

Georg Nüßlein wird wohl nicht mehr für den Bundestag antreten

Plus Im April wollte sich Georg Nüßlein erneut als CSU-Bundestagskandidat aufstellen lassen. Doch die Ermittlungen in der Masken-Affäre dürften seine Karriere abrupt beenden.

Der CSU-Politiker Georg Nüßlein, der im Zuge der Masken-Affäre ins Zwielicht geraten ist, wird nach Recherchen unserer Redaktion schon bald seinen Verzicht auf eine weitere Kandidatur für den Bundestag erklären. Aktuell vertritt der 51-Jährige im Parlament den Wahlkreis Neu-Ulm, der auch den Landkreis Günzburg umfasst. Auf die Unterstützung der beiden wichtigen CSU-Kreisverbände Günzburg und Neu-Ulm wird er aber nach den Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung gegen ihn kaum noch zählen können.

Nüßlein habe nicht die Spur einer Chance, sagt ein erfahrener CSU-Mann

"Nüßlein hat nicht die Spur einer Chance, nominiert zu werden", sagt ein ganz erfahrener CSU-Mann aus der Region. Der Abgeordnete steht im Verdacht, zu Beginn der Corona-Pandemie einem Maskenhersteller aus Hessen dabei geholfen zu haben, an einen millionenschweren staatlichen Auftrag zu kommen. In diesem Zusammenhang soll er 660.00 Euro Provision kassiert und für diese Zahlung keine Umsatzsteuer ausgewiesen haben.

Im April will die CSU ihre Kandidaten für die Bundestagswahl im September aufstellen. Nüßleins Kandidatur schien reine Formsache zu sein. Doch nun dürfte seine politische Karriere in Berlin vor dem abrupten Ende stehen. Auch in der CSU-Landesgruppe im Bundestag schwindet der Rückhalt für den Abgeordneten aus Münsterhausen im Kreis Krumbach. "Die Stimmung ist schlecht. Punkt", sagt ein Abgeordneter aus der Region auf Nachfrage unserer Zeitung. Selbst wenn für die strafrechtliche Frage noch die Unschuldsvermutung gelte, habe der Skandal eben auch eine politische Komponente.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt stellt ein Ultimatum

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat Nüßlein eine Art Ultimatum gestellt. Bis zum Ende der Woche soll dieser seine Angelegenheiten sortieren und sich dann äußern, lautet die offizielle Sprachregelung. Bislang hat dieses klärende Gespräch allerdings nicht stattgefunden. In der schwäbischen CSU wächst ebenfalls der Unmut über die fehlende Kommunikation.

Von der Parteispitze in München hat Nüßlein, der die Vorwürfe gegen ihn als "haltlos" bezeichnete und seitdem schweigt, bislang auch wenig Rückendeckung bekommen. Im Interview mit unserer Redaktion hatte Generalsekretär Markus Blume vor einigen Tagen lediglich von schweren Vorwürfen gesprochen, die lückenlos aufgeklärt werden müssten.

Ob Georg Nüßlein auch als Abgeordneter zurücktritt, ist fraglich

Selbst wenn Nüßlein an der CSU-Basis in seiner Heimat noch prominente Unterstützer hätte, dürfte die Parteiführung um Markus Söder eine neuerliche Kandidatur des Gesundheitspolitikers ausbremsen. Nach Informationen unserer Redaktion ist man sich in den Kreisverbänden jedoch einig, dass Nüßlein verzichten muss. Als der Fall vor gut einer Woche ins Rollen kam, sei man zunächst einmal geplättet gewesen, heißt es aus Parteikreisen. Inzwischen habe sich aber die Erkenntnis durchgesetzt, dass Nüßlein nicht zu halten sein wird.

Seinen Posten als stellvertretender Fraktionschef der Union lässt er ohnehin schon ruhen. Dass er mit dem Verzicht auf eine weitere Kandidatur für den Bundestag auch sein Abgeordnetenmandat sofort niederlegen wird, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Dies könne mitten in den laufenden Ermittlungen wie ein Schuldeingeständnis wirken, heißt es hinter den Kulissen.

