09:54 Uhr

George Bush Senior: Ex-Präsident ist auf der Intensivstation Politik

Wenige Tage nach dem Tod seiner Frau Barbara ist George H.W. Bush in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 93-Jährige wird auf der Intensivstation behandelt.

Kurz nach der Beerdigung seiner Frau ist der frühere US-Präsident George H.W. Bush ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 93-Jährige werde wegen einer "Infektion" behandelt, "die sich auf das Blut ausgeweitet hat", erklärte Bushs Sprecher Jim McGrath am Montag. Die Behandlung schlage an, Bush scheine auf dem Weg der Besserung zu sein.

George und Barbara Bush waren über 70 Jahre verheiratet

Demnach kam der Ex-Präsident bereits am Sonntag in die Klinik in Houston im Bundesstaat Texas. Erst einen Tag zuvor war seine Frau Barbara beerdigt worden. Sie war am vergangenen Dienstag im Alter von 92 Jahren gestorben. Ihr Gesundheitszustand hatte sich zuletzt rapide verschlechtert, sodass sie sich nach einer Reihe von Krankenhausaufenthalten gegen eine weitere medizinische Behandlung entschied.

Die 92-Jährige war die älteste ehemalige First Lady der USA. George und Barbara Bush waren seit 73 Jahrne verheiratet - sie lernten sich kennen, als Barbara 16 Jahre alt war. Zusammen hatte das Paar sechs Kinder, von denen eines im Alter von drei Jahren starb.

George Bush Senior leidet an Parkinson

George H.W. Bush war ab 1981 Vizepräsident von Ronald Reagan. 1989 wurde er dann selbst Präsident. und hielt bis 1993 das Amt des 41. Präsidenten der Vereinigten Staaten inne. Zudem ist er der Vater des späteren US-Präsidenten George W. Bush (2001-2009) und des Ex-Gouverneurs von Florida Jeb Bush. Dieser bewarb sich 2016 um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner, die er an Donald Trump verlor. Der 93-jährige George Bush Senior leidet an Parkinson und sitzt im Rollstuhl. (dpa, afp)

