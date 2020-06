vor 32 Min.

Georgier in Berlin getötet: Es war wohl ein Auftragsmord

Der georgische Staatsangehörige war im August in einem Park in Berlin erschossen worden. Es war wohl ein Auftragsmord.

Im vergangenen Jahr wurde in Berlin ein Mann aus Georgien erschossen. Die Bundesanwaltschaft geht von einem Auftragsmord der russischen Regierung aus.

Fast zehn Monate nach dem Mord an einem Georgier in Berlin hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe Anklage gegen einen Russen erhoben. Die oberste deutsche Anklagebehörde geht von einem Auftragsmord der russischen Regierung aus, wie sie am Donnerstag mitteilte.

