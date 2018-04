vor 26 Min.

Gerd Müller beliebtester Minister Politik

Kürzlich in Meseberg: Gerd Müller (oben), Katarina Barley (unten links) und Julia Klöckner.

Zumindest in den sozialen Netzwerken

Von Martin Ferber

Gerd Müller hat es geschafft. Genau vier Wochen nach seiner Bestätigung im Amt des Entwicklungsministers ist der 62-jährige Allgäuer der mit Abstand beliebteste Minister in den sozialen Netzwerken. Zwar gibt es auf Facebook, Twitter, Google+ und Co. nur 7267 Beiträge über Müller, während es CSU-Chef Horst Seehofer als Innenminister auf satte 68226 Beiträge bringt, doch auf einer Bewertungsskala zwischen Null (negativer Beitrag) und Eins (positiver Beitrag) liegt Müller bei 0,71 – und ist damit der absolute Spitzenreiter. Das heißt, 71 Prozent der Beiträge waren positiv.

Abgeschlagen liegen auf den Plätzen zwei und drei die neue Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) mit der „Note“ 0,33 und die noch wenig bekannte Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) mit 0,25. Auf den Plätzen vier und fünf folgen zwei SPD-Frauen: Justizministerin Katarina Barley (0,22) und Familienministerin Franziska Giffey (0,21).

Schlusslicht ist Kanzleramtsminister Helge Braun mit so gut wie keinem positiven Beitrag. Vor ihm stehen Außenminister Heiko Maas (SPD) mit einem Wert von 0,02, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) mit 0,03, Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit 0,05 und Seehofer mit 0,07.

Für das Ranking wertete „Vico Research & Consulting“ (Leinfelden-Echterdingen) – nach eigenen Angaben eines der führenden Unternehmen im Bereich Social-Media-Monitoring und -Analysen in Deutschland – zwischen dem 1. März und 16. April mehr als 260000 Beiträge in den sozialen Medien, in Blogs, Foren und Video- sowie Bildportalen aus.

