Gerd Müller will Rückkehrprogramme für Flüchtlinge aufstocken Politik

CSU-Politiker möchte bis zu 500 Millionen Euro pro Jahr in ein Programm zur freiwilligen Ausreise stecken. In Fluchtländern sollen Arbeitsplätze finanziert werden.

Von Rudi Wais

Die Bundesregierung will ihre Programme zur freiwilligen Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Heimatländer deutlich aufstocken. CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller kündigte unserer Redaktion gegenüber an, dass künftig bis zu 500 Millionen Euro im Jahr in ein neues Hilfsprogramm fließen sollen.

Dieses soll Heimkehrern im Irak, in Nigeria, Tunesien, Afghanistan und einer Reihe weiterer Länder Arbeits- und Ausbildungsplätze finanzieren. „Dabei stecken wir niemandem einen Scheck in die Brusttasche“, sagte Müller unserer Redaktion. „Wir finanzieren ausschließlich Projekte vor Ort.“

Unter anderem werde der Siemens-Konzern mit Unterstützung seines Ministeriums im Irak 5000 junge Rückkehrer und Einheimische zu Elektrikern und Energietechnikern ausbilden, kündigte der CSU-Politiker an.

Alles in allem sollen auf diese Weise zwischen 20.000 und 30.000 Asylbewerber pro Jahr für eine freiwillige Ausreise gewonnen werden. Warum diese Praxis für die Bundesregierung günstiger ist als Abschiebungen, lesen Sie hier.

Ein ähnliches Programm habe die Bundesregierung bereits für den Wiederaufbau von zerstörten Städten wie Mossul und Tikrit im Irak aufgelegt und damit in den vergangenen sechs Monaten 300.000 Menschen, die in andere Landesteile, in den Libanon oder nach Jordanien geflohen waren, in ihre ursprüngliche Heimat zurückgeholt, berichtete der Entwicklungsminister. „Indem ich den Menschen Ausbildung und Arbeit gebe, schaffe ich neue Strukturen vor Ort“, sagte Müller.

