09:45 Uhr

Gericht hält bayerisches Integrationsgesetz zum Teil für verfassungswidrig

Das strenge bayerische Integrationsgesetz ist in einigen wesentlichen Punkten verfassungswidrig.

Die CSU muss einsehen, dass es Leitkultur nicht auf Befehl gibt: Wie der Verfassungsgerichtshof nun feststellte, sind einige Punkte des strengen Gesetzes verfassungswidrig.

Von Uli Bachmeier

Das strenge bayerische Integrationsgesetz, das die CSU im Jahr 2016 gegen alle Widerstände im Landtag durchdrückte, ist in einigen wesentlichen Punkten verfassungswidrig. Das stellte der Bayerische Verfassungsgerichtshof fest.

Punkte des Integrationsgesetzes stellen Eingriff in Meinungsfreiheit dar

Weder können Migranten gezwungen werden, an einem „Grundkurs über die Werte der freiheitlich demokratischen Grundordnung“ teilzunehmen, nur weil sie dazu eine andere Einstellung haben. Noch dürfen die Rundfunkanstalten dazu verpflichtet werden, in ihren Programmen eine im Gesetz definierte „Leitkultur“ zu vermitteln. Beide Bestimmungen stellen nach Auffassung des Gerichts „einen unzulässigen Eingriff in die Meinungsfreiheit dar“. Außerdem darf Bayern wegen verfassungsfeindlicher Aktivitäten keine eigenen Bußgelder verhängen, weil der strafrechtliche Staatsschutz bereits vom Bundesgesetzgeber abschließend geregelt ist.

Mit seiner Entscheidung gab der Verfassungsgerichtshof unter Vorsitz von Präsident Peter Küspert den Landtagsfraktionen von SPD und Grünen teilweise Recht. Weitere Vorschriften im Integrationsgesetz, die von der Opposition angegriffen worden waren, seien dagegen verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen