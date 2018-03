07:18 Uhr

Gericht plant mit Plädoyers der Zschäpe-Verteidiger Politik

Die Angeklagte Beate Zschäpe im Gerichtssaal im Oberlandesgericht in München neben ihrem Anwalt Mathias Grasel.

Im NSU-Prozess plant das Oberlandesgericht München am Dienstag die ersten Plädoyers der Verteidigung. Den Anfang sollen die beiden Zschäpe-Verteidiger machen.

Das Oberlandesgericht München will am Dienstag im NSU-Prozess mit den ersten Plädoyers der beiden Vertrauensanwälte der Hauptangeklagten Beate Zschäpe beginnen. Die Bundesanwaltschaft und die Nebenkläger haben bereits plädiert. Die Bundesanwaltschaft forderte lebenslange Haft für Zschäpe. Die Anklagebehörde sah es nach der Beweisaufnahme als erwiesen an, dass Zschäpe als Mittäterin der zehn Morde und aller weiteren Verbrechen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" zu bestrafen sei. Bis auf einen waren alle Morde fremdenfeindlich motiviert.

Noch offen ist der Beweisantrag der Wohlleben-Verteidigung

Allerdings muss das Gericht vor den Verteidigerplädoyers von Mathias Grasel und Hermann Borchert noch mehrere Hindernisse aus dem Weg räumen. So haben die Verteidiger des mutmaßlichen NSU-Waffenbeschaffers Ralf Wohlleben außerhalb der Hauptverhandlung einen neuen Beweisermittlungsantrag eingebracht. Darin fordern sie, ein Protokoll des NSU-Untersuchungsausschusses von Baden-Württemberg beizuziehen, sagte Wohlleben-Anwältin Nicole Schneiders. Dort hatte vergangene Woche ein Mann ausgesagt, er habe Waffen an einen mit NSU-Terrorist Uwe Böhnhardt befreundeten Neonazi weitergegeben. Noch nicht entschieden ist auch über einen Antrag der drei Zschäpe-Pflichtverteidiger Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und Anja Sturm auf Entlassung aus dem Verfahren. (dpa)

