Immer mehr Menschen machen es sich schwer - ein neuer Trend?

Ein Mann aus Bielefeld will auf den Mount Everest. Allein. Ohne Sauerstoff. Im Winter. Das passt offenbar in den Zeitgeist.

Wir könnten es uns natürlich auch einfach machen und ein bisschen übers Wetter plaudern. Finden Sie diese Novembertage nicht auch fürchterlich, an denen sich der Herbst schwer entscheiden kann, ob er nun nass oder kalt sein will und am Ende beides ist? Und wenn man dann den Schirm im Auto liegen lässt und... Aber wir schweifen ab. Eigentlich wollten wir ja darüber reden, dass wir es uns nicht einfach machen wollen. Weil: Der Trend geht in eine ganz andere Richtung. Immer mehr Menschen machen es sich schwer.

Denken Sie nur an diese Verquer-Denker. Einfach wäre: Impfen lassen, Mitmenschen schützen, ins Restaurant dürfen, nicht im Krankenhaus landen. Aber warum einfach, wenn es auch schwer geht? Das dachte sich auch Jost Kobusch. Er kommt aus der Nähe von Bielefeld und will auf den Mount Everest. Und als ob das allein nicht schwer genug wäre, macht er es sich noch ein bisschen schwerer. Er zieht alleine los. Ohne Sauerstoff. Im Winter. Schwer vorstellbar, dass er sein Ziel erreicht.

Aber das galt schließlich auch lange für Friedrich Merz. Zweimal ist der Unionspolitiker kurz vor dem Gipfel gescheitert. Einfach wäre es, der CDU nun zu verstehen zu geben, dass sie ihm mal den Schuh aufblasen und sich einen anderen suchen soll. Aber man kann sich nur schwer vorstellen, dass Merz einfach keine Lust mehr auf den Posten haben könnte.

