Gesundheit

vor 25 Min.

WHO-Frühwarnzentrum für Pandemien in Berlin eingeweiht

Das Logo der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im europäischen Hauptquartier der Vereinten Nationen in Genf.

Um bei der nächsten Pandemie schneller reagieren zu können als beim Coronavirus, hat die WHO in Berlin ein Frühwarnzentrum geschaffen. Ein in Deutschland geborener Nigerianer wird erster Leiter.

Themen folgen